FeenixAI (FEENIX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%43,92 Fiyat Değişimi (7 G) -%43,92

FeenixAI (FEENIX) canlı fiyatı --. FEENIX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FEENIX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FEENIX son bir saatte +%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,01 ve son 7 günde -%43,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

FeenixAI (FEENIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,99K$ 54,99K $ 54,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,99K$ 54,99K $ 54,99K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.878,8479242 999.999.878,8479242 999.999.878,8479242

Şu anki FeenixAI piyasa değeri $ 54,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FEENIX arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999878.8479242. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 54,99K.