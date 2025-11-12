Bugünkü flow402x Fiyatı

Bugünkü flow402x (FLOW402) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 20,72 değişim gösterdi. Mevcut FLOW402 / USD dönüşüm oranı FLOW402 başına -- şeklindedir.

flow402x, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.629,96 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,48M FLOW402 şeklindedir. Son 24 saat içinde FLOW402, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLOW402, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%32,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

flow402x (FLOW402) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,63K$ 6,63K $ 6,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,63K$ 6,63K $ 6,63K Dolaşım Arzı 999,48M 999,48M 999,48M Toplam Arz 999.482.885,24476 999.482.885,24476 999.482.885,24476

