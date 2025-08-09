Football Coin Fiyatı (XFC)
Football Coin (XFC), şu anda 0,00855162 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. XFC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki XFC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XFC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Football Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Football Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000510848.
Son 60 gün içerisinde, Football Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000851407.
Son 90 gün içerisinde, Football Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,000179271469513266.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,09
|30 Gün
|$ -0,0000510848
|-%0,59
|60 Gün
|$ +0,0000851407
|+%1,00
|90 Gün
|$ +0,000179271469513266
|+%2,14
En güncel Football Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,06
+%0,09
+%0,68
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
XFC Coin is a digital currency built using technology similar to that of Bitcoin, with the same monetary properties. XFC Coin is the registered crypto currency of FootballCoin, used for in-game transactions and for trading against other currencies. The first Football Manager game with collectible cards. You own what you collect. Create your own football team based on official stats and win. FootballCoin is developed on top of Bitcoin’s blockchain technology and features it’s own cryptocurrency – XFCCOIN. FootballCoin allows you to act like a real manager, predicting player form, match outcomes, ability development and rewarding managers for their results. Building your fantasy team will have you choose from the available list of professional players. Based on the performance of the selected players, your team will accumulate or lose points. Positive events (such as scoring goals, contributing assists, keeping a clean sheet) will add points to your team. Negative events (such as receiving yellow/red cards, conceding goals, missing penalties) will see the players lose points. Moreover, players’ positions are of relevance as they have a direct impact on how they score in the game. Build a team with efficient players, who will score high and make you win!
Football Coin (XFC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XFC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
