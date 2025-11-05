Function FBTC (FBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 97.206 $ 97.206 $ 97.206 24 sa Düşük $ 106.253 $ 106.253 $ 106.253 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 97.206$ 97.206 $ 97.206 24 sa Yüksek $ 106.253$ 106.253 $ 106.253 Tüm Zamanların En Yükseği $ 127.954$ 127.954 $ 127.954 En Düşük Fiyat $ 11.469,83$ 11.469,83 $ 11.469,83 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,52

Function FBTC (FBTC) canlı fiyatı $102.175. FBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 97.206 ve en yüksek $ 106.253 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 127.954, en düşük fiyatı ise $ 11.469,83 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FBTC son bir saatte -%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,34 ve son 7 günde -%9,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Function FBTC (FBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,22B$ 1,22B $ 1,22B Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22B$ 1,22B $ 1,22B Dolaşım Arzı 11,97K 11,97K 11,97K Toplam Arz 11.973,49134378 11.973,49134378 11.973,49134378

Şu anki Function FBTC piyasa değeri $ 1,22B olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FBTC arzı 11,97K olup, toplam arzı 11973.49134378. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22B.