Bugünkü canlı Function FBTC fiyatı 102.175 USD. FBTC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. FBTC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

FBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

FBTC Fiyat Bilgileri

FBTC Nedir

FBTC Resmi Websitesi

FBTC Token Ekonomisi

FBTC Fiyat Tahmini

Function FBTC Logosu

Function FBTC Fiyatı (FBTC)

Listelenmedi

1 FBTC / USD Canlı Fiyatı:

$102.197
$102.197$102.197
-%2,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Function FBTC (FBTC) Canlı Fiyat Grafiği
Function FBTC (FBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 97.206
$ 97.206$ 97.206
24 sa Düşük
$ 106.253
$ 106.253$ 106.253
24 sa Yüksek

$ 97.206
$ 97.206$ 97.206

$ 106.253
$ 106.253$ 106.253

$ 127.954
$ 127.954$ 127.954

$ 11.469,83
$ 11.469,83$ 11.469,83

-%0,33

-%2,34

-%9,52

-%9,52

Function FBTC (FBTC) canlı fiyatı $102.175. FBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 97.206 ve en yüksek $ 106.253 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 127.954, en düşük fiyatı ise $ 11.469,83 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FBTC son bir saatte -%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,34 ve son 7 günde -%9,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Function FBTC (FBTC) Piyasa Bilgileri

$ 1,22B
$ 1,22B$ 1,22B

--
----

$ 1,22B
$ 1,22B$ 1,22B

11,97K
11,97K 11,97K

11.973,49134378
11.973,49134378 11.973,49134378

Şu anki Function FBTC piyasa değeri $ 1,22B olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FBTC arzı 11,97K olup, toplam arzı 11973.49134378. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22B.

Function FBTC (FBTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Function FBTC / USD fiyat değişimi, $ -2.450,1243035857.
Son 30 gün içerisinde, Function FBTC / USD fiyat değişimi, $ -17.692,5412600000.
Son 60 gün içerisinde, Function FBTC / USD fiyat değişimi, $ -8.556,0629775000.
Son 90 gün içerisinde, Function FBTC / USD fiyat değişimi, $ -12.294,07776007024.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -2.450,1243035857-%2,34
30 Gün$ -17.692,5412600000-%17,31
60 Gün$ -8.556,0629775000-%8,37
90 Gün$ -12.294,07776007024-%10,74

Function FBTC (FBTC) Nedir?

Ignition — Liberating the Growth Power of Bitcoin Ignition is dedicated to liberating the growth power of Bitcoin, allowing it to thrive across all blockchains. Supported by core contributors Mantle and Antalpha Prime, Ignition is paving the way for a low-friction and interoperable future. It extends Bitcoin’s functionality beyond its traditional role as a store of value, and transforms it into a reliable asset for cross-chain integrations and diverse yield opportunities.

FBTC — Earn more yield than ever on your idle Bitcoin Ignition introduces $FBTC, an omnichain Bitcoin asset pegged 1:1 to $BTC, aimed at elevating Bitcoin’s accessibility and utility. As a secure, decentralized, and composable liquid Bitcoin asset with deep liquidity, $FBTC can be used at scale and easily integrated into various yield enhancement strategies like liquidity pooling, collateral, and staking.

Under Ignition, $FBTC's growth will be driven by a comprehensive roadmap and strong developer support, ensuring its long-term success and sustainable growth.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Function FBTC (FBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Function FBTC Fiyat Tahmini (USD)

Function FBTC (FBTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Function FBTC (FBTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Function FBTC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Function FBTC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Function FBTC (FBTC) Token Ekonomisi

Function FBTC (FBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Function FBTC (FBTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Function FBTC (FBTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FBTC fiyatı, 102.175 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FBTC / USD güncel fiyatı nedir?
FBTC / USD güncel fiyatı $ 102.175. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Function FBTC varlığının piyasa değeri nedir?
FBTC piyasa değeri $ 1,22B USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FBTC arzı nedir?
Dolaşımdaki FBTC arzı, 11,97K USD.
FBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FBTC, ATH fiyatı olan 127.954 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FBTC fiyatı (ATL) nedir?
FBTC, ATL fiyatı olan 11.469,83 USD değerine düştü.
FBTC işlem hacmi nedir?
FBTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FBTC bu yıl daha da yükselir mi?
FBTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FBTC fiyat tahminine göz atın.
Function FBTC (FBTC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

