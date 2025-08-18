Furo (FURO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00594992 $ 0,00594992 $ 0,00594992 24 sa Düşük $ 0,00848956 $ 0,00848956 $ 0,00848956 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00594992$ 0,00594992 $ 0,00594992 24 sa Yüksek $ 0,00848956$ 0,00848956 $ 0,00848956 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00865713$ 0,00865713 $ 0,00865713 En Düşük Fiyat $ 0,00543794$ 0,00543794 $ 0,00543794 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,02 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Furo (FURO) canlı fiyatı $0,00644673. FURO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00594992 ve en yüksek $ 0,00848956 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FURO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00865713, en düşük fiyatı ise $ 0,00543794 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FURO son bir saatte +%0,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,02 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Furo (FURO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,32M$ 6,32M $ 6,32M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,32M$ 6,32M $ 6,32M Dolaşım Arzı 997,67M 997,67M 997,67M Toplam Arz 997.674.575,7383333 997.674.575,7383333 997.674.575,7383333

Şu anki Furo piyasa değeri $ 6,32M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FURO arzı 997,67M olup, toplam arzı 997674575.7383333. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,32M.