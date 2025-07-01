FUSIO Fiyatı (FUSIO)
FUSIO (FUSIO), şu anda 0,00190546 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 355,41K USD piyasa değerine sahiptir. FUSIO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, FUSIO / USD fiyat değişimi, $ -0,000493756933599779.
Son 30 gün içerisinde, FUSIO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, FUSIO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, FUSIO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000493756933599779
|-%20,57
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel FUSIO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,00
-%20,57
-%44,85
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios. 🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing. Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors. FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access. Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards. Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody. Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners. 🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry. Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits. Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain. FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
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|1 FUSIO / VND
₫50,1421799
|1 FUSIO / AUD
A$0,0028962992
|1 FUSIO / GBP
￡0,0013719312
|1 FUSIO / EUR
€0,0016005864
|1 FUSIO / USD
$0,00190546
|1 FUSIO / MYR
RM0,0079648228
|1 FUSIO / TRY
₺0,0758944718
|1 FUSIO / JPY
¥0,27248078
|1 FUSIO / RUB
₽0,1489879174
|1 FUSIO / INR
₹0,1632217036
|1 FUSIO / IDR
Rp30,7332215038
|1 FUSIO / KRW
₩2,5819173546
|1 FUSIO / PHP
₱0,107086852
|1 FUSIO / EGP
￡E.0,0944917614
|1 FUSIO / BRL
R$0,0103466478
|1 FUSIO / CAD
C$0,0025914256
|1 FUSIO / BDT
৳0,2338761604
|1 FUSIO / NGN
₦2,9314739916
|1 FUSIO / UAH
₴0,0796101188
|1 FUSIO / VES
Bs0,20578968
|1 FUSIO / PKR
Rs0,5406933296
|1 FUSIO / KZT
₸0,9913917834
|1 FUSIO / THB
฿0,0618131224
|1 FUSIO / TWD
NT$0,0557537596
|1 FUSIO / AED
د.إ0,0069930382
|1 FUSIO / CHF
Fr0,0015053134
|1 FUSIO / HKD
HK$0,0149388064
|1 FUSIO / MAD
.د.م0,0171681946
|1 FUSIO / MXN
$0,035727375
|1 FUSIO / PLN
zł0,006859656