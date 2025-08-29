G8DAY (G8D) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,004584$ 0,004584 $ 0,004584 En Düşük Fiyat $ 0,00000742$ 0,00000742 $ 0,00000742 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

G8DAY (G8D) canlı fiyatı $0,00001157. G8D, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. G8D için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,004584, en düşük fiyatı ise $ 0,00000742 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, G8D son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

G8DAY (G8D) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,82K$ 101,82K $ 101,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,82K$ 101,82K $ 101,82K Dolaşım Arzı 8,80B 8,80B 8,80B Toplam Arz 8.800.000.000,0 8.800.000.000,0 8.800.000.000,0

Şu anki G8DAY piyasa değeri $ 101,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki G8D arzı 8,80B olup, toplam arzı 8800000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,82K.