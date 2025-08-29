G8D Hakkında Daha Fazla Bilgi

G8D Fiyat Bilgileri

G8D Resmi Websitesi

G8D Token Ekonomisi

G8D Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

G8DAY Logosu

G8DAY Fiyatı (G8D)

Listelenmedi

1 G8D / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
G8DAY (G8D) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:19:25 (UTC+8)

G8DAY (G8D) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,004584
$ 0,004584$ 0,004584

$ 0,00000742
$ 0,00000742$ 0,00000742

--

--

%0,00

%0,00

G8DAY (G8D) canlı fiyatı $0,00001157. G8D, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. G8D için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,004584, en düşük fiyatı ise $ 0,00000742 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, G8D son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

G8DAY (G8D) Piyasa Bilgileri

$ 101,82K
$ 101,82K$ 101,82K

--
----

$ 101,82K
$ 101,82K$ 101,82K

8,80B
8,80B 8,80B

8.800.000.000,0
8.800.000.000,0 8.800.000.000,0

Şu anki G8DAY piyasa değeri $ 101,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki G8D arzı 8,80B olup, toplam arzı 8800000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,82K.

G8DAY (G8D) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, G8DAY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, G8DAY / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, G8DAY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, G8DAY / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

G8DAY (G8D) Nedir?

G8Day represents a groundbreaking fusion of ancient wisdom and cutting-edge technology. We've combined the profound insights of Saju (Four Pillars of Destiny) - a traditional Eastern philosophical system for understanding personal destiny - with advanced AI algorithms and secure blockchain technology. Destiny Fragments are unique NFTs created from your personalized fortune readings. These NFTs represent your astrological destiny and can be collected, traded, or sold on the G8D marketplace. Rare fortune combinations may have a higher market value, making them desirable collectibles

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

G8DAY (G8D) Kaynağı

Resmi Websitesi

G8DAY Fiyat Tahmini (USD)

G8DAY (G8D) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? G8DAY (G8D) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak G8DAY için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

G8DAY fiyat tahminini hemen kontrol edin!

G8D Varlığından Yerel Para Birimlerine

G8DAY (G8D) Token Ekonomisi

G8DAY (G8D) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. G8D tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: G8DAY (G8D) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü G8DAY (G8D) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı G8D fiyatı, 0,00001157 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
G8D / USD güncel fiyatı nedir?
G8D / USD güncel fiyatı $ 0,00001157. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
G8DAY varlığının piyasa değeri nedir?
G8D piyasa değeri $ 101,82K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki G8D arzı nedir?
Dolaşımdaki G8D arzı, 8,80B USD.
G8D için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
G8D, ATH fiyatı olan 0,004584 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük G8D fiyatı (ATL) nedir?
G8D, ATL fiyatı olan 0,00000742 USD değerine düştü.
G8D işlem hacmi nedir?
G8D için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
G8D bu yıl daha da yükselir mi?
G8D piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için G8D fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:19:25 (UTC+8)

G8DAY (G8D) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.