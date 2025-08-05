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Gaisha AI Fiyatı (GAISHA)

Listelenmedi

Gaisha AI (GAISHA) Canlı Fiyat Grafiği

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%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Gaisha AI (GAISHA) Fiyatı

Gaisha AI (GAISHA), şu anda 0,00001606 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,06K USD piyasa değerine sahiptir. GAISHA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gaisha AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Gaisha AI 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gaisha AI (GAISHA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gaisha AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gaisha AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000016117.
Son 60 gün içerisinde, Gaisha AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0000010444.
Son 90 gün içerisinde, Gaisha AI / USD fiyat değişimi, $ +0,000000327332295431422.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000016117+%10,04
60 Gün$ +0,0000010444+%6,50
90 Gün$ +0,000000327332295431422+%2,08

Gaisha AI (GAISHA) Fiyat Analizi

En güncel Gaisha AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00258098
$ 0,00258098$ 0,00258098

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-%12,65

Gaisha AI (GAISHA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,06K
$ 16,06K$ 16,06K

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1,00B
1,00B 1,00B

Gaisha AI (GAISHA) Nedir?

Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders

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Gaisha AI (GAISHA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Gaisha AI (GAISHA) Token Ekonomisi

Gaisha AI (GAISHA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GAISHA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GAISHA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAISHA / VND
0,4226189
1 GAISHA / AUD
A$0,0000247324
1 GAISHA / GBP
0,000012045
1 GAISHA / EUR
0,0000138116
1 GAISHA / USD
$0,00001606
1 GAISHA / MYR
RM0,0000679338
1 GAISHA / TRY
0,000652839
1 GAISHA / JPY
¥0,00236082
1 GAISHA / ARS
ARS$0,021791011
1 GAISHA / RUB
0,0012819092
1 GAISHA / INR
0,0014115134
1 GAISHA / IDR
Rp0,2632786464
1 GAISHA / KRW
0,0222437424
1 GAISHA / PHP
0,0009207198
1 GAISHA / EGP
￡E.0,0007779464
1 GAISHA / BRL
R$0,0000881694
1 GAISHA / CAD
C$0,0000220022
1 GAISHA / BDT
0,0019557868
1 GAISHA / NGN
0,0244444442
1 GAISHA / UAH
0,0006700232
1 GAISHA / VES
Bs0,00202356
1 GAISHA / CLP
$0,01553002
1 GAISHA / PKR
Rs0,0045404832
1 GAISHA / KZT
0,008671597
1 GAISHA / THB
฿0,0005200228
1 GAISHA / TWD
NT$0,0004800334
1 GAISHA / AED
د.إ0,0000589402
1 GAISHA / CHF
Fr0,000012848
1 GAISHA / HKD
HK$0,0001259104
1 GAISHA / MAD
.د.م0,0001456642
1 GAISHA / MXN
$0,0003033734
1 GAISHA / PLN
0,0000592614
1 GAISHA / RON
лв0,0000703428
1 GAISHA / SEK
kr0,000154979
1 GAISHA / BGN
лв0,0000271414
1 GAISHA / HUF
Ft0,005535882
1 GAISHA / CZK
0,0003409538
1 GAISHA / KWD
د.ك0,0000048983
1 GAISHA / ILS
0,0000547646