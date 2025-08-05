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Game Bee Fiyatı (GBB)

Listelenmedi

Game Bee (GBB) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Game Bee (GBB) Fiyatı

Game Bee (GBB), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,97K USD piyasa değerine sahiptir. GBB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Game Bee Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,69
Game Bee 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Game Bee (GBB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Game Bee / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Game Bee / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Game Bee / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Game Bee / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,69
30 Gün$ 0-%0,90
60 Gün$ 0-%91,09
90 Gün$ 0--

Game Bee (GBB) Fiyat Analizi

En güncel Game Bee fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01479955
$ 0,01479955$ 0,01479955

+%0,50

+%1,69

-%0,14

Game Bee (GBB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,97K
$ 11,97K$ 11,97K

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1,00B
1,00B 1,00B

Game Bee (GBB) Nedir?

$GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226

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Game Bee (GBB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Game Bee (GBB) Token Ekonomisi

Game Bee (GBB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GBB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GBB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GBB / VND
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1 GBB / AUD
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1 GBB / GBP
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1 GBB / BRL
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1 GBB / CAD
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1 GBB / BDT
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1 GBB / NGN
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1 GBB / UAH
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1 GBB / VES
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1 GBB / CLP
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1 GBB / PKR
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1 GBB / KZT
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1 GBB / THB
฿--
1 GBB / TWD
NT$--
1 GBB / AED
د.إ--
1 GBB / CHF
Fr--
1 GBB / HKD
HK$--
1 GBB / MAD
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1 GBB / MXN
$--
1 GBB / PLN
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1 GBB / RON
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1 GBB / SEK
kr--
1 GBB / BGN
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1 GBB / HUF
Ft--
1 GBB / CZK
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1 GBB / KWD
د.ك--
1 GBB / ILS
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