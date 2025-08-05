GINGER Hakkında Daha Fazla Bilgi

GINGER Fiyat Bilgileri

GINGER Resmi Websitesi

GINGER Token Ekonomisi

GINGER Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

GINGER GANG Logosu

GINGER GANG Fiyatı (GINGER)

Listelenmedi

GINGER GANG (GINGER) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü GINGER GANG (GINGER) Fiyatı

GINGER GANG (GINGER), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 38,59K USD piyasa değerine sahiptir. GINGER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GINGER GANG Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
GINGER GANG 24 saatlik fiyat değişimi
999,72M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GINGER / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GINGER fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında GINGER GANG (GINGER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GINGER GANG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GINGER GANG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GINGER GANG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GINGER GANG / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0-%30,13
60 Gün$ 0-%54,18
90 Gün$ 0--

GINGER GANG (GINGER) Fiyat Analizi

En güncel GINGER GANG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00881812
$ 0,00881812$ 0,00881812

--

--

-%32,28

GINGER GANG (GINGER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 38,59K
$ 38,59K$ 38,59K

--
----

999,72M
999,72M 999,72M

GINGER GANG (GINGER) Nedir?

Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GINGER GANG (GINGER) Kaynağı

Resmi Websitesi

GINGER GANG (GINGER) Token Ekonomisi

GINGER GANG (GINGER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GINGER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GINGER GANG (GINGER) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GINGER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GINGER / VND
--
1 GINGER / AUD
A$--
1 GINGER / GBP
--
1 GINGER / EUR
--
1 GINGER / USD
$--
1 GINGER / MYR
RM--
1 GINGER / TRY
--
1 GINGER / JPY
¥--
1 GINGER / ARS
ARS$--
1 GINGER / RUB
--
1 GINGER / INR
--
1 GINGER / IDR
Rp--
1 GINGER / KRW
--
1 GINGER / PHP
--
1 GINGER / EGP
￡E.--
1 GINGER / BRL
R$--
1 GINGER / CAD
C$--
1 GINGER / BDT
--
1 GINGER / NGN
--
1 GINGER / UAH
--
1 GINGER / VES
Bs--
1 GINGER / CLP
$--
1 GINGER / PKR
Rs--
1 GINGER / KZT
--
1 GINGER / THB
฿--
1 GINGER / TWD
NT$--
1 GINGER / AED
د.إ--
1 GINGER / CHF
Fr--
1 GINGER / HKD
HK$--
1 GINGER / MAD
.د.م--
1 GINGER / MXN
$--
1 GINGER / PLN
--
1 GINGER / RON
лв--
1 GINGER / SEK
kr--
1 GINGER / BGN
лв--
1 GINGER / HUF
Ft--
1 GINGER / CZK
--
1 GINGER / KWD
د.ك--
1 GINGER / ILS
--