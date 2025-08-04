GRABWAY Fiyatı (GRAB)
GRABWAY (GRAB), şu anda 0,111862 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,72M USD piyasa değerine sahiptir. GRAB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, GRABWAY / USD fiyat değişimi, $ +0,01373306.
Son 30 gün içerisinde, GRABWAY / USD fiyat değişimi, $ +0,0449376053.
Son 60 gün içerisinde, GRABWAY / USD fiyat değişimi, $ +0,0117395589.
Son 90 gün içerisinde, GRABWAY / USD fiyat değişimi, $ -0,01355632321766141.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01373306
|+%13,99
|30 Gün
|$ +0,0449376053
|+%40,17
|60 Gün
|$ +0,0117395589
|+%10,49
|90 Gün
|$ -0,01355632321766141
|-%10,80
En güncel GRABWAY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%10,00
+%13,99
+%82,70
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.
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|1 GRAB / VND
₫2.943,64853
|1 GRAB / AUD
A$0,17226748
|1 GRAB / GBP
￡0,0838965
|1 GRAB / EUR
€0,09620132
|1 GRAB / USD
$0,111862
|1 GRAB / MYR
RM0,47317626
|1 GRAB / TRY
₺4,54942754
|1 GRAB / JPY
¥16,443714
|1 GRAB / ARS
ARS$152,6077335
|1 GRAB / RUB
₽8,91987588
|1 GRAB / INR
₹9,80134844
|1 GRAB / IDR
Rp1.833,80298528
|1 GRAB / KRW
₩154,71856944
|1 GRAB / PHP
₱6,40633674
|1 GRAB / EGP
￡E.5,42195114
|1 GRAB / BRL
R$0,6264272
|1 GRAB / CAD
C$0,15325094
|1 GRAB / BDT
৳13,50398064
|1 GRAB / NGN
₦169,7449919
|1 GRAB / UAH
₴4,6143075
|1 GRAB / VES
Bs13,759026
|1 GRAB / CLP
$107,499382
|1 GRAB / PKR
Rs31,32471586
|1 GRAB / KZT
₸59,9468458
|1 GRAB / THB
฿3,62656604
|1 GRAB / TWD
NT$3,33796208
|1 GRAB / AED
د.إ0,41053354
|1 GRAB / CHF
Fr0,0894896
|1 GRAB / HKD
HK$0,87699808
|1 GRAB / MAD
.د.م1,01011386
|1 GRAB / MXN
$2,10524284
|1 GRAB / PLN
zł0,41277078
|1 GRAB / RON
лв0,48995556
|1 GRAB / SEK
kr1,0794683
|1 GRAB / BGN
лв0,18904678
|1 GRAB / HUF
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|1 GRAB / CZK
Kč2,37259302
|1 GRAB / KWD
د.ك0,03411791
|1 GRAB / ILS
₪0,3803308