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GRABWAY Fiyatı (GRAB)

Listelenmedi

GRABWAY (GRAB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,111862
$0,111862$0,111862
+%13,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü GRABWAY (GRAB) Fiyatı

GRABWAY (GRAB), şu anda 0,111862 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,72M USD piyasa değerine sahiptir. GRAB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GRABWAY Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%13,99
GRABWAY 24 saatlik fiyat değişimi
33,28M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında GRABWAY (GRAB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GRABWAY / USD fiyat değişimi, $ +0,01373306.
Son 30 gün içerisinde, GRABWAY / USD fiyat değişimi, $ +0,0449376053.
Son 60 gün içerisinde, GRABWAY / USD fiyat değişimi, $ +0,0117395589.
Son 90 gün içerisinde, GRABWAY / USD fiyat değişimi, $ -0,01355632321766141.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01373306+%13,99
30 Gün$ +0,0449376053+%40,17
60 Gün$ +0,0117395589+%10,49
90 Gün$ -0,01355632321766141-%10,80

GRABWAY (GRAB) Fiyat Analizi

En güncel GRABWAY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,091007
$ 0,091007$ 0,091007

$ 0,114665
$ 0,114665$ 0,114665

$ 0,18613
$ 0,18613$ 0,18613

+%10,00

+%13,99

+%82,70

GRABWAY (GRAB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,72M
$ 3,72M$ 3,72M

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33,28M
33,28M 33,28M

GRABWAY (GRAB) Nedir?

GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.

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GRABWAY (GRAB) Kaynağı

Resmi Websitesi

GRABWAY (GRAB) Token Ekonomisi

GRABWAY (GRAB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRAB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GRAB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GRAB / VND
2.943,64853
1 GRAB / AUD
A$0,17226748
1 GRAB / GBP
0,0838965
1 GRAB / EUR
0,09620132
1 GRAB / USD
$0,111862
1 GRAB / MYR
RM0,47317626
1 GRAB / TRY
4,54942754
1 GRAB / JPY
¥16,443714
1 GRAB / ARS
ARS$152,6077335
1 GRAB / RUB
8,91987588
1 GRAB / INR
9,80134844
1 GRAB / IDR
Rp1.833,80298528
1 GRAB / KRW
154,71856944
1 GRAB / PHP
6,40633674
1 GRAB / EGP
￡E.5,42195114
1 GRAB / BRL
R$0,6264272
1 GRAB / CAD
C$0,15325094
1 GRAB / BDT
13,50398064
1 GRAB / NGN
169,7449919
1 GRAB / UAH
4,6143075
1 GRAB / VES
Bs13,759026
1 GRAB / CLP
$107,499382
1 GRAB / PKR
Rs31,32471586
1 GRAB / KZT
59,9468458
1 GRAB / THB
฿3,62656604
1 GRAB / TWD
NT$3,33796208
1 GRAB / AED
د.إ0,41053354
1 GRAB / CHF
Fr0,0894896
1 GRAB / HKD
HK$0,87699808
1 GRAB / MAD
.د.م1,01011386
1 GRAB / MXN
$2,10524284
1 GRAB / PLN
0,41277078
1 GRAB / RON
лв0,48995556
1 GRAB / SEK
kr1,0794683
1 GRAB / BGN
лв0,18904678
1 GRAB / HUF
Ft38,45368112
1 GRAB / CZK
2,37259302
1 GRAB / KWD
د.ك0,03411791
1 GRAB / ILS
0,3803308