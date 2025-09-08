GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003195 $ 0,00003195 $ 0,00003195 24 sa Düşük $ 0,00044247 $ 0,00044247 $ 0,00044247 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003195$ 0,00003195 $ 0,00003195 24 sa Yüksek $ 0,00044247$ 0,00044247 $ 0,00044247 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00044247$ 0,00044247 $ 0,00044247 En Düşük Fiyat $ 0,00003195$ 0,00003195 $ 0,00003195 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%89,56 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) canlı fiyatı $0,00003374. GRAMPS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003195 ve en yüksek $ 0,00044247 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRAMPS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00044247, en düşük fiyatı ise $ 0,00003195 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRAMPS son bir saatte -%3,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%89,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,55K$ 33,55K $ 33,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,55K$ 33,55K $ 33,55K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GrandpaTrenchLive piyasa değeri $ 33,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRAMPS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,55K.