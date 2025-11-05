BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Green Cult of Investors fiyatı 0 USD. GCI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GCI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Green Cult of Investors fiyatı 0 USD. GCI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GCI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

GCI Hakkında Daha Fazla Bilgi

GCI Fiyat Bilgileri

GCI Nedir

GCI Resmi Websitesi

GCI Token Ekonomisi

GCI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Green Cult of Investors Logosu

Green Cult of Investors Fiyatı (GCI)

Listelenmedi

1 GCI / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%10,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Green Cult of Investors (GCI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:07:43 (UTC+8)

Green Cult of Investors (GCI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%1,39

-%10,96

-%64,41

-%64,41

Green Cult of Investors (GCI) canlı fiyatı --. GCI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GCI son bir saatte +%1,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,96 ve son 7 günde -%64,41 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Green Cult of Investors (GCI) Piyasa Bilgileri

$ 55,49K
$ 55,49K$ 55,49K

--
----

$ 60,61K
$ 60,61K$ 60,61K

915,52M
915,52M 915,52M

999.999.901,0365919
999.999.901,0365919 999.999.901,0365919

Şu anki Green Cult of Investors piyasa değeri $ 55,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GCI arzı 915,52M olup, toplam arzı 999999901.0365919. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 60,61K.

Green Cult of Investors (GCI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Green Cult of Investors / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Green Cult of Investors / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Green Cult of Investors / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Green Cult of Investors / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%10,96
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Green Cult of Investors (GCI) Nedir?

We support ICM projects with memes and marketing and are backed by Meteora collaborative. We boost visibility for projects helping their market cap grow as they contribute assets to the nav of our dao. We were formed on daos.fun and operate as a dao. We are a memecoin so we are a community of holders that meme together. We have a team of graphic designers and expert memers that come together on telegram to produce and reply guy posts.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Green Cult of Investors (GCI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Green Cult of Investors Fiyat Tahmini (USD)

Green Cult of Investors (GCI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Green Cult of Investors (GCI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Green Cult of Investors için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Green Cult of Investors fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GCI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Green Cult of Investors (GCI) Token Ekonomisi

Green Cult of Investors (GCI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GCI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Green Cult of Investors (GCI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Green Cult of Investors (GCI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GCI fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GCI / USD güncel fiyatı nedir?
GCI / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Green Cult of Investors varlığının piyasa değeri nedir?
GCI piyasa değeri $ 55,49K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GCI arzı nedir?
Dolaşımdaki GCI arzı, 915,52M USD.
GCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GCI, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GCI fiyatı (ATL) nedir?
GCI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
GCI işlem hacmi nedir?
GCI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GCI bu yıl daha da yükselir mi?
GCI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GCI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:07:43 (UTC+8)

Green Cult of Investors (GCI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.626,97
$101.626,97$101.626,97

-%1,50

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.320,95
$3.320,95$3.320,95

-%5,31

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,01
$157,01$157,01

-%2,76

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2338
$2,2338$2,2338

-%2,11

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.626,97
$101.626,97$101.626,97

-%1,50

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.320,95
$3.320,95$3.320,95

-%5,31

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,01
$157,01$157,01

-%2,76

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2338
$2,2338$2,2338

-%2,11

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16454
$0,16454$0,16454

+%0,37

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,29990
$0,29990$0,29990

+%1.855,01

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,4241
$1,4241$1,4241

+%849,40

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000034350
$0,0000000034350$0,0000000034350

+%145,32

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$0,1463
$0,1463$0,1463

+%123,35