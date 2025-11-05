Green Cult of Investors (GCI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,96 Fiyat Değişimi (7 G) -%64,41 Fiyat Değişimi (7 G) -%64,41

Green Cult of Investors (GCI) canlı fiyatı --. GCI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GCI son bir saatte +%1,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,96 ve son 7 günde -%64,41 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Green Cult of Investors (GCI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 55,49K$ 55,49K $ 55,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 60,61K$ 60,61K $ 60,61K Dolaşım Arzı 915,52M 915,52M 915,52M Toplam Arz 999.999.901,0365919 999.999.901,0365919 999.999.901,0365919

Şu anki Green Cult of Investors piyasa değeri $ 55,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GCI arzı 915,52M olup, toplam arzı 999999901.0365919. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 60,61K.