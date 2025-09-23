GTETH (GTETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 4,124.07 $ 4,124.07 $ 4,124.07 24 sa Düşük $ 4,300.47 $ 4,300.47 $ 4,300.47 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 4,124.07$ 4,124.07 $ 4,124.07 24 sa Yüksek $ 4,300.47$ 4,300.47 $ 4,300.47 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,632.41$ 4,632.41 $ 4,632.41 En Düşük Fiyat $ 4,124.07$ 4,124.07 $ 4,124.07 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.31% Fiyat Değişimi (1 Gün) -2.78% Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GTETH (GTETH) canlı fiyatı $4,180.71. GTETH, son 24 saat içinde en düşük $ 4,124.07 ve en yüksek $ 4,300.47 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GTETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,632.41, en düşük fiyatı ise $ 4,124.07 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GTETH son bir saatte -0.31% değişim gösterdi, 24 saatte -2.78% ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GTETH (GTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 642.82M$ 642.82M $ 642.82M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 642.82M$ 642.82M $ 642.82M Dolaşım Arzı 153.82K 153.82K 153.82K Toplam Arz 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Şu anki GTETH piyasa değeri $ 642.82M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GTETH arzı 153.82K olup, toplam arzı 153820.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 642.82M.