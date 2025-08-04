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Guardians Of The Spark Fiyatı (GOTS)

Listelenmedi

Guardians Of The Spark (GOTS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,225812
$0,225812$0,225812
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Guardians Of The Spark (GOTS) Fiyatı

Guardians Of The Spark (GOTS), şu anda 0,225812 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 14,90M USD piyasa değerine sahiptir. GOTS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Guardians Of The Spark Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,29
Guardians Of The Spark 24 saatlik fiyat değişimi
66,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Guardians Of The Spark (GOTS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Guardians Of The Spark / USD fiyat değişimi, $ +0,00505878.
Son 30 gün içerisinde, Guardians Of The Spark / USD fiyat değişimi, $ -0,0457433465.
Son 60 gün içerisinde, Guardians Of The Spark / USD fiyat değişimi, $ -0,0919060936.
Son 90 gün içerisinde, Guardians Of The Spark / USD fiyat değişimi, $ -0,1633246506607042.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00505878+%2,29
30 Gün$ -0,0457433465-%20,25
60 Gün$ -0,0919060936-%40,70
90 Gün$ -0,1633246506607042-%41,97

Guardians Of The Spark (GOTS) Fiyat Analizi

En güncel Guardians Of The Spark fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,213361
$ 0,213361$ 0,213361

$ 0,231239
$ 0,231239$ 0,231239

$ 0,52214
$ 0,52214$ 0,52214

+%0,00

+%2,29

-%4,94

Guardians Of The Spark (GOTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,90M
$ 14,90M$ 14,90M

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66,00M
66,00M 66,00M

Guardians Of The Spark (GOTS) Nedir?

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

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Guardians Of The Spark (GOTS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Guardians Of The Spark (GOTS) Token Ekonomisi

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GOTS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GOTS / VND
5.942,24278
1 GOTS / AUD
A$0,34775048
1 GOTS / GBP
0,169359
1 GOTS / EUR
0,19419832
1 GOTS / USD
$0,225812
1 GOTS / MYR
RM0,95518476
1 GOTS / TRY
9,18377404
1 GOTS / JPY
¥33,194364
1 GOTS / ARS
ARS$308,064021
1 GOTS / RUB
18,00624888
1 GOTS / INR
19,78564744
1 GOTS / IDR
Rp3.701,83547328
1 GOTS / KRW
312,32509344
1 GOTS / PHP
12,93451136
1 GOTS / EGP
￡E.10,93833328
1 GOTS / BRL
R$1,25777284
1 GOTS / CAD
C$0,30936244
1 GOTS / BDT
27,49938536
1 GOTS / NGN
343,70167084
1 GOTS / UAH
9,42087664
1 GOTS / VES
Bs27,774876
1 GOTS / CLP
$217,005332
1 GOTS / PKR
Rs64,00415328
1 GOTS / KZT
121,9271894
1 GOTS / THB
฿7,31856692
1 GOTS / TWD
NT$6,73371384
1 GOTS / AED
د.إ0,82873004
1 GOTS / CHF
Fr0,1806496
1 GOTS / HKD
HK$1,77036608
1 GOTS / MAD
.د.م2,04585672
1 GOTS / MXN
$4,24978184
1 GOTS / PLN
0,83324628
1 GOTS / RON
лв0,98905656
1 GOTS / SEK
kr2,1790858
1 GOTS / BGN
лв0,38162228
1 GOTS / HUF
Ft77,62513312
1 GOTS / CZK
4,78947252
1 GOTS / KWD
د.ك0,06887266
1 GOTS / ILS
0,7677608