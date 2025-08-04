Guardians Of The Spark (GOTS) Nedir?

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

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Guardians Of The Spark (GOTS) Kaynağı Resmi Websitesi

Guardians Of The Spark (GOTS) Token Ekonomisi

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