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GUD TEK Fiyatı (GUDTEK)

Listelenmedi

GUD TEK (GUDTEK) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü GUD TEK (GUDTEK) Fiyatı

GUD TEK (GUDTEK), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,32K USD piyasa değerine sahiptir. GUDTEK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GUD TEK Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,26
GUD TEK 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında GUD TEK (GUDTEK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GUD TEK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GUD TEK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GUD TEK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GUD TEK / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,26
30 Gün$ 0-%87,79
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

GUD TEK (GUDTEK) Fiyat Analizi

En güncel GUD TEK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,15

+%0,26

-%54,20

GUD TEK (GUDTEK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,32K
$ 31,32K$ 31,32K

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1,00B
1,00B 1,00B

GUD TEK (GUDTEK) Nedir?

Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform (https://hackathon.letsbonk.fun). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development.

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GUD TEK (GUDTEK) Kaynağı

Resmi Websitesi

GUD TEK (GUDTEK) Token Ekonomisi

GUD TEK (GUDTEK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GUDTEK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GUDTEK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GUDTEK / VND
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1 GUDTEK / AUD
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1 GUDTEK / GBP
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1 GUDTEK / EUR
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1 GUDTEK / USD
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1 GUDTEK / MYR
RM--
1 GUDTEK / TRY
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1 GUDTEK / JPY
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1 GUDTEK / ARS
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1 GUDTEK / RUB
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1 GUDTEK / INR
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1 GUDTEK / IDR
Rp--
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1 GUDTEK / PHP
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1 GUDTEK / EGP
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1 GUDTEK / BRL
R$--
1 GUDTEK / CAD
C$--
1 GUDTEK / BDT
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1 GUDTEK / NGN
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1 GUDTEK / UAH
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1 GUDTEK / VES
Bs--
1 GUDTEK / CLP
$--
1 GUDTEK / PKR
Rs--
1 GUDTEK / KZT
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1 GUDTEK / THB
฿--
1 GUDTEK / TWD
NT$--
1 GUDTEK / AED
د.إ--
1 GUDTEK / CHF
Fr--
1 GUDTEK / HKD
HK$--
1 GUDTEK / MAD
.د.م--
1 GUDTEK / MXN
$--
1 GUDTEK / PLN
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1 GUDTEK / RON
лв--
1 GUDTEK / SEK
kr--
1 GUDTEK / BGN
лв--
1 GUDTEK / HUF
Ft--
1 GUDTEK / CZK
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1 GUDTEK / KWD
د.ك--
1 GUDTEK / ILS
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