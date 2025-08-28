Haedal Staked WAL (HAWAL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,396971 $ 0,396971 $ 0,396971 24 sa Düşük $ 0,408597 $ 0,408597 $ 0,408597 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,396971$ 0,396971 $ 0,396971 24 sa Yüksek $ 0,408597$ 0,408597 $ 0,408597 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,408597$ 0,408597 $ 0,408597 En Düşük Fiyat $ 0,396971$ 0,396971 $ 0,396971 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,42 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,64 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Haedal Staked WAL (HAWAL) canlı fiyatı $0,403538. HAWAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,396971 ve en yüksek $ 0,408597 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAWAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,408597, en düşük fiyatı ise $ 0,396971 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAWAL son bir saatte +%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,57K$ 64,57K $ 64,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,57K$ 64,57K $ 64,57K Dolaşım Arzı 160,00K 160,00K 160,00K Toplam Arz 160.000,0 160.000,0 160.000,0

Şu anki Haedal Staked WAL piyasa değeri $ 64,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAWAL arzı 160,00K olup, toplam arzı 160000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,57K.