Haedal Staked WAL Fiyatı (HAWAL)

Listelenmedi

1 HAWAL / USD Canlı Fiyatı:

$0,404013
$0,404013$0,404013
+%0,701D
USD
Haedal Staked WAL (HAWAL) Canlı Fiyat Grafiği
Haedal Staked WAL (HAWAL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,396971
$ 0,396971$ 0,396971
24 sa Düşük
$ 0,408597
$ 0,408597$ 0,408597
24 sa Yüksek

$ 0,396971
$ 0,396971$ 0,396971

$ 0,408597
$ 0,408597$ 0,408597

$ 0,408597
$ 0,408597$ 0,408597

$ 0,396971
$ 0,396971$ 0,396971

+%0,42

+%0,64

--

--

Haedal Staked WAL (HAWAL) canlı fiyatı $0,403538. HAWAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,396971 ve en yüksek $ 0,408597 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAWAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,408597, en düşük fiyatı ise $ 0,396971 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAWAL son bir saatte +%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Piyasa Bilgileri

$ 64,57K
$ 64,57K$ 64,57K

--
----

$ 64,57K
$ 64,57K$ 64,57K

160,00K
160,00K 160,00K

160.000,0
160.000,0 160.000,0

Şu anki Haedal Staked WAL piyasa değeri $ 64,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAWAL arzı 160,00K olup, toplam arzı 160000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,57K.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Haedal Staked WAL / USD fiyat değişimi, $ +0,00257738.
Son 30 gün içerisinde, Haedal Staked WAL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Haedal Staked WAL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Haedal Staked WAL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00257738+%0,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Haedal Staked WAL (HAWAL) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Haedal Staked WAL Fiyat Tahmini (USD)

Haedal Staked WAL (HAWAL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Haedal Staked WAL (HAWAL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Haedal Staked WAL için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Haedal Staked WAL fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HAWAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

Haedal Staked WAL (HAWAL) Token Ekonomisi

Haedal Staked WAL (HAWAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAWAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Haedal Staked WAL (HAWAL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Haedal Staked WAL (HAWAL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HAWAL fiyatı, 0,403538 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HAWAL / USD güncel fiyatı nedir?
HAWAL / USD güncel fiyatı $ 0,403538. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Haedal Staked WAL varlığının piyasa değeri nedir?
HAWAL piyasa değeri $ 64,57K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HAWAL arzı nedir?
Dolaşımdaki HAWAL arzı, 160,00K USD.
HAWAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HAWAL, ATH fiyatı olan 0,408597 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HAWAL fiyatı (ATL) nedir?
HAWAL, ATL fiyatı olan 0,396971 USD değerine düştü.
HAWAL işlem hacmi nedir?
HAWAL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HAWAL bu yıl daha da yükselir mi?
HAWAL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HAWAL fiyat tahminine göz atın.
Haedal Staked WAL (HAWAL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.