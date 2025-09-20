Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 51,12 24 sa Düşük $ 58,11 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 59,64 En Düşük Fiyat $ 51,12 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,88 Fiyat Değişimi (7 G) --

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) canlı fiyatı $55,85. HAKHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 51,12 ve en yüksek $ 58,11 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HAKHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 59,64, en düşük fiyatı ise $ 51,12 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HAKHYPE son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,91M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,91M Dolaşım Arzı 52,16K Toplam Arz 52.164,67348246174

Şu anki Harmonix kHYPE piyasa değeri $ 2,91M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HAKHYPE arzı 52,16K olup, toplam arzı 52164.67348246174. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,91M.