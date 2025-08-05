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Helga Inu Fiyatı (HELGA)

Listelenmedi

Helga Inu (HELGA) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Helga Inu (HELGA) Fiyatı

Helga Inu (HELGA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 44,40K USD piyasa değerine sahiptir. HELGA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Helga Inu Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Helga Inu 24 saatlik fiyat değişimi
10,00T USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Helga Inu (HELGA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Helga Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Helga Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Helga Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Helga Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%49,35
60 Gün$ 0+%35,83
90 Gün$ 0--

Helga Inu (HELGA) Fiyat Analizi

En güncel Helga Inu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%16,00

Helga Inu (HELGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 44,40K
$ 44,40K$ 44,40K

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10,00T
10,00T 10,00T

Helga Inu (HELGA) Nedir?

Helga - Floki's Wife

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Helga Inu (HELGA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Helga Inu (HELGA) Token Ekonomisi

Helga Inu (HELGA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HELGA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

HELGA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HELGA / VND
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1 HELGA / AUD
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1 HELGA / GBP
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1 HELGA / MYR
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1 HELGA / CAD
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1 HELGA / NGN
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1 HELGA / UAH
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1 HELGA / VES
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1 HELGA / CLP
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1 HELGA / PKR
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1 HELGA / KZT
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1 HELGA / THB
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1 HELGA / TWD
NT$--
1 HELGA / AED
د.إ--
1 HELGA / CHF
Fr--
1 HELGA / HKD
HK$--
1 HELGA / MAD
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1 HELGA / MXN
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1 HELGA / PLN
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1 HELGA / RON
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1 HELGA / SEK
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1 HELGA / BGN
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1 HELGA / HUF
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1 HELGA / CZK
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1 HELGA / KWD
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1 HELGA / ILS
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