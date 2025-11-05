Hylo Leveraged SOL (XSOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,870471 $ 0,870471 $ 0,870471 24 sa Düşük $ 1,21 $ 1,21 $ 1,21 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,870471$ 0,870471 $ 0,870471 24 sa Yüksek $ 1,21$ 1,21 $ 1,21 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,08$ 2,08 $ 2,08 En Düşük Fiyat $ 0,870471$ 0,870471 $ 0,870471 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,87 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,53

Hylo Leveraged SOL (XSOL) canlı fiyatı $1,066. XSOL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,870471 ve en yüksek $ 1,21 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XSOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,08, en düşük fiyatı ise $ 0,870471 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XSOL son bir saatte +%0,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,63 ve son 7 günde -%41,53 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hylo Leveraged SOL (XSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,28M$ 21,28M $ 21,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,28M$ 21,28M $ 21,28M Dolaşım Arzı 19,96M 19,96M 19,96M Toplam Arz 19.957.199,216447 19.957.199,216447 19.957.199,216447

Şu anki Hylo Leveraged SOL piyasa değeri $ 21,28M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XSOL arzı 19,96M olup, toplam arzı 19957199.216447. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,28M.