Bugünkü Hyperbeat LST Vault Fiyatı

Bugünkü Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) fiyatı $ 39,85 olup, son 24 saatte % 6,85 değişim gösterdi. Mevcut LSTHYPE / USD dönüşüm oranı LSTHYPE başına $ 39,85 şeklindedir.

Hyperbeat LST Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.194.179 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,28M LSTHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde LSTHYPE, $ 39,35 (en düşük) ile $ 43,01 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 51,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 35,22 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LSTHYPE, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%1,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,19M$ 51,19M $ 51,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,19M$ 51,19M $ 51,19M Dolaşım Arzı 1,28M 1,28M 1,28M Toplam Arz 1.277.333,373013374 1.277.333,373013374 1.277.333,373013374

