Hyperion Staked Aptos (STAPT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 4,96 $ 4,96 $ 4,96 24 sa Düşük $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 4,96$ 4,96 $ 4,96 24 sa Yüksek $ 5,12$ 5,12 $ 5,12 Tüm Zamanların En Yükseği $ 5,12$ 5,12 $ 5,12 En Düşük Fiyat $ 4,95$ 4,95 $ 4,95 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,16 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Hyperion Staked Aptos (STAPT) canlı fiyatı $5,08. STAPT, son 24 saat içinde en düşük $ 4,96 ve en yüksek $ 5,12 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STAPT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,12, en düşük fiyatı ise $ 4,95 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STAPT son bir saatte -%0,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,16 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,27M$ 83,27M $ 83,27M Dolaşım Arzı 211,50K 211,50K 211,50K Toplam Arz 13.322.864,99131802 13.322.864,99131802 13.322.864,99131802

Şu anki Hyperion Staked Aptos piyasa değeri $ 1,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STAPT arzı 211,50K olup, toplam arzı 13322864.99131802. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,27M.