Hyperion Staked Aptos Logosu

Hyperion Staked Aptos Fiyatı (STAPT)

Listelenmedi

1 STAPT / USD Canlı Fiyatı:

$5,08
$5,08$5,08
+%2,101D
mexc
USD
Hyperion Staked Aptos (STAPT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:33 (UTC+8)

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 4,96
$ 4,96$ 4,96
24 sa Düşük
$ 5,12
$ 5,12$ 5,12
24 sa Yüksek

$ 4,96
$ 4,96$ 4,96

$ 5,12
$ 5,12$ 5,12

$ 5,12
$ 5,12$ 5,12

$ 4,95
$ 4,95$ 4,95

-%0,56

+%2,16

--

--

Hyperion Staked Aptos (STAPT) canlı fiyatı $5,08. STAPT, son 24 saat içinde en düşük $ 4,96 ve en yüksek $ 5,12 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STAPT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,12, en düşük fiyatı ise $ 4,95 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STAPT son bir saatte -%0,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,16 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Piyasa Bilgileri

$ 1,31M
$ 1,31M$ 1,31M

--
----

$ 83,27M
$ 83,27M$ 83,27M

211,50K
211,50K 211,50K

13.322.864,99131802
13.322.864,99131802 13.322.864,99131802

Şu anki Hyperion Staked Aptos piyasa değeri $ 1,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STAPT arzı 211,50K olup, toplam arzı 13322864.99131802. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,27M.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hyperion Staked Aptos / USD fiyat değişimi, $ +0,107651.
Son 30 gün içerisinde, Hyperion Staked Aptos / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hyperion Staked Aptos / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hyperion Staked Aptos / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,107651+%2,16
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Nedir?

Hyperion Staked Aptos Fiyat Tahmini (USD)

Hyperion Staked Aptos (STAPT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hyperion Staked Aptos (STAPT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hyperion Staked Aptos için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hyperion Staked Aptos fiyat tahminini hemen kontrol edin!

STAPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Token Ekonomisi

Hyperion Staked Aptos (STAPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STAPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hyperion Staked Aptos (STAPT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hyperion Staked Aptos (STAPT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STAPT fiyatı, 5,08 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STAPT / USD güncel fiyatı nedir?
STAPT / USD güncel fiyatı $ 5,08. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hyperion Staked Aptos varlığının piyasa değeri nedir?
STAPT piyasa değeri $ 1,31M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STAPT arzı nedir?
Dolaşımdaki STAPT arzı, 211,50K USD.
STAPT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STAPT, ATH fiyatı olan 5,12 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STAPT fiyatı (ATL) nedir?
STAPT, ATL fiyatı olan 4,95 USD değerine düştü.
STAPT işlem hacmi nedir?
STAPT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
STAPT bu yıl daha da yükselir mi?
STAPT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STAPT fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.