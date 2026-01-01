Bugünkü Hyperlane USD Coin Fiyatı

Bugünkü Hyperlane USD Coin (HUSDC) fiyatı $ 1,005 olup, son 24 saatte % 1,56 değişim gösterdi. Mevcut HUSDC / USD dönüşüm oranı HUSDC başına $ 1,005 şeklindedir.

Hyperlane USD Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.116.198 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,11M HUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde HUSDC, $ 0,981049 (en düşük) ile $ 1,023 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,052 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,96543 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HUSDC, son bir saatte -%0,43 ve son 7 günde +%0,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hyperlane USD Coin (HUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Dolaşım Arzı 1,11M 1,11M 1,11M Toplam Arz 1.110.185,83698 1.110.185,83698 1.110.185,83698

Şu anki Hyperlane USD Coin piyasa değeri $ 1,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUSDC arzı 1,11M olup, toplam arzı 1110185.83698. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,12M.