Bugünkü canlı Hyperwave HYPE fiyatı 55,9 USD. HWHYPE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. HWHYPE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

HWHYPE Hakkında Daha Fazla Bilgi

HWHYPE Fiyat Bilgileri

HWHYPE Token Ekonomisi

HWHYPE Fiyat Tahmini

Hyperwave HYPE Fiyatı (HWHYPE)

1 HWHYPE / USD Canlı Fiyatı:

$55,9
$55,9$55,9
-%3,701D
USD
Hyperwave HYPE (HWHYPE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:48 (UTC+8)

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 55,44
$ 55,44$ 55,44
24 sa Düşük
$ 58,08
$ 58,08$ 58,08
24 sa Yüksek

$ 55,44
$ 55,44$ 55,44

$ 58,08
$ 58,08$ 58,08

$ 59,58
$ 59,58$ 59,58

$ 54,68
$ 54,68$ 54,68

-%0,92

-%3,74

--

--

Hyperwave HYPE (HWHYPE) canlı fiyatı $55,9. HWHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 55,44 ve en yüksek $ 58,08 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HWHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 59,58, en düşük fiyatı ise $ 54,68 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HWHYPE son bir saatte -%0,92 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Piyasa Bilgileri

$ 9,00M
$ 9,00M$ 9,00M

--
----

$ 9,00M
$ 9,00M$ 9,00M

160,68K
160,68K 160,68K

160.678,5973456518
160.678,5973456518 160.678,5973456518

Şu anki Hyperwave HYPE piyasa değeri $ 9,00M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HWHYPE arzı 160,68K olup, toplam arzı 160678.5973456518. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,00M.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Hyperwave HYPE / USD fiyat değişimi, $ -2,17558615463877.
Son 30 gün içerisinde, Hyperwave HYPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hyperwave HYPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hyperwave HYPE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -2,17558615463877-%3,74
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Hyperwave HYPE Fiyat Tahmini (USD)

Hyperwave HYPE (HWHYPE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Hyperwave HYPE (HWHYPE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Hyperwave HYPE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Hyperwave HYPE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

HWHYPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Token Ekonomisi

Hyperwave HYPE (HWHYPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HWHYPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Hyperwave HYPE (HWHYPE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Hyperwave HYPE (HWHYPE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı HWHYPE fiyatı, 55,9 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
HWHYPE / USD güncel fiyatı nedir?
HWHYPE / USD güncel fiyatı $ 55,9. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Hyperwave HYPE varlığının piyasa değeri nedir?
HWHYPE piyasa değeri $ 9,00M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki HWHYPE arzı nedir?
Dolaşımdaki HWHYPE arzı, 160,68K USD.
HWHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
HWHYPE, ATH fiyatı olan 59,58 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük HWHYPE fiyatı (ATL) nedir?
HWHYPE, ATL fiyatı olan 54,68 USD değerine düştü.
HWHYPE işlem hacmi nedir?
HWHYPE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
HWHYPE bu yıl daha da yükselir mi?
HWHYPE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için HWHYPE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:21:48 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.