Hyperwave HYPE (HWHYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 55,44 $ 55,44 $ 55,44 24 sa Düşük $ 58,08 $ 58,08 $ 58,08 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 55,44$ 55,44 $ 55,44 24 sa Yüksek $ 58,08$ 58,08 $ 58,08 Tüm Zamanların En Yükseği $ 59,58$ 59,58 $ 59,58 En Düşük Fiyat $ 54,68$ 54,68 $ 54,68 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,92 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,74 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Hyperwave HYPE (HWHYPE) canlı fiyatı $55,9. HWHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 55,44 ve en yüksek $ 58,08 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HWHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 59,58, en düşük fiyatı ise $ 54,68 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HWHYPE son bir saatte -%0,92 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Hyperwave HYPE (HWHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,00M$ 9,00M $ 9,00M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,00M$ 9,00M $ 9,00M Dolaşım Arzı 160,68K 160,68K 160,68K Toplam Arz 160.678,5973456518 160.678,5973456518 160.678,5973456518

Şu anki Hyperwave HYPE piyasa değeri $ 9,00M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HWHYPE arzı 160,68K olup, toplam arzı 160678.5973456518. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,00M.