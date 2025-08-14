ICONS (ICONS) Nedir?

Kitai is the official NFT collection from the superERC721 creator, it is a next-gen NFT standard for the Superchain (Base, Optimism, Zora, etc.). It enables seamless, native cross-chain NFT transfers without relying on external bridges, preserving traits, metadata, and ownership across chains. It unlocks true interoperability, enhances liquidity, and expands NFT utility across DeFi, gaming, and marketplaces. With superERC721, creators and users get a unified, frictionless NFT experience built for the future of the Superchain. Designed for speed, simplicity, and composability, it powers a fully connected NFT ecosystem. superERC721 is built to serve marketplaces, DeFi protocols, social platforms, and gaming environments, unlocking new layers of utility and value across chains.

ICONS (ICONS) Token Ekonomisi

ICONS (ICONS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ICONS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!