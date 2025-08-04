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Injective Quants Fiyatı (QUNT)

Listelenmedi

Injective Quants (QUNT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00301548
$0,00301548$0,00301548
+%8,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Injective Quants (QUNT) Fiyatı

Injective Quants (QUNT), şu anda 0,00301548 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,82M USD piyasa değerine sahiptir. QUNT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Injective Quants Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,01
Injective Quants 24 saatlik fiyat değişimi
604,89M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Injective Quants (QUNT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Injective Quants / USD fiyat değişimi, $ +0,00022361.
Son 30 gün içerisinde, Injective Quants / USD fiyat değişimi, $ +0,0013989170.
Son 60 gün içerisinde, Injective Quants / USD fiyat değişimi, $ -0,0002075998.
Son 90 gün içerisinde, Injective Quants / USD fiyat değişimi, $ +0,000496560532548013.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00022361+%8,01
30 Gün$ +0,0013989170+%46,39
60 Gün$ -0,0002075998-%6,88
90 Gün$ +0,000496560532548013+%19,71

Injective Quants (QUNT) Fiyat Analizi

En güncel Injective Quants fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00279186
$ 0,00279186$ 0,00279186

$ 0,00307085
$ 0,00307085$ 0,00307085

$ 0,0313927
$ 0,0313927$ 0,0313927

-%0,68

+%8,01

-%16,01

Injective Quants (QUNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,82M
$ 1,82M$ 1,82M

--
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604,89M
604,89M 604,89M

Injective Quants (QUNT) Nedir?

$QUNT will sit on faces.

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Injective Quants (QUNT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Injective Quants (QUNT) Token Ekonomisi

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QUNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QUNT / VND
79,3523562
1 QUNT / AUD
A$0,0046438392
1 QUNT / GBP
0,00226161
1 QUNT / EUR
0,0025933128
1 QUNT / USD
$0,00301548
1 QUNT / MYR
RM0,0127554804
1 QUNT / TRY
0,1226395716
1 QUNT / JPY
¥0,44327556
1 QUNT / ARS
ARS$4,11386859
1 QUNT / RUB
0,24048453
1 QUNT / INR
0,2641862028
1 QUNT / IDR
Rp49,4340904512
1 QUNT / KRW
4,1707706976
1 QUNT / PHP
0,1727266944
1 QUNT / EGP
￡E.0,1460698512
1 QUNT / BRL
R$0,0167962236
1 QUNT / CAD
C$0,0041312076
1 QUNT / BDT
0,3672251544
1 QUNT / NGN
4,5967675572
1 QUNT / UAH
0,1258058256
1 QUNT / VES
Bs0,37090404
1 QUNT / CLP
$2,91898464
1 QUNT / PKR
Rs0,8547076512
1 QUNT / KZT
1,628208426
1 QUNT / THB
฿0,0977317068
1 QUNT / TWD
NT$0,0899819232
1 QUNT / AED
د.إ0,0110668116
1 QUNT / CHF
Fr0,002412384
1 QUNT / HKD
HK$0,0236413632
1 QUNT / MAD
.د.م0,0273202488
1 QUNT / MXN
$0,0567814884
1 QUNT / PLN
0,0111271212
1 QUNT / RON
лв0,0132078024
1 QUNT / SEK
kr0,029099382
1 QUNT / BGN
лв0,0050961612
1 QUNT / HUF
Ft1,0366014048
1 QUNT / CZK
0,0639583308
1 QUNT / KWD
د.ك0,0009197214
1 QUNT / ILS
0,0102827868