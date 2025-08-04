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Inter Stable Token Fiyatı (IST)

Listelenmedi

Inter Stable Token (IST) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9989
$0,9989$0,9989
-%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Inter Stable Token (IST) Fiyatı

Inter Stable Token (IST), şu anda 0,998944 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,40M USD piyasa değerine sahiptir. IST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Inter Stable Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Inter Stable Token 24 saatlik fiyat değişimi
1,41M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki IST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, IST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Inter Stable Token (IST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Inter Stable Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Inter Stable Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0005359334.
Son 60 gün içerisinde, Inter Stable Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0020140708.
Son 90 gün içerisinde, Inter Stable Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0093576085701113.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ +0,0005359334+%0,05
60 Gün$ -0,0020140708-%0,20
90 Gün$ -0,0093576085701113-%0,92

Inter Stable Token (IST) Fiyat Analizi

En güncel Inter Stable Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,997749
$ 0,997749$ 0,997749

$ 1,036
$ 1,036$ 1,036

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

-%2,88

+%0,01

-%0,38

Inter Stable Token (IST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,40M
$ 1,40M$ 1,40M

--
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1,41M
1,41M 1,41M

Inter Stable Token (IST) Nedir?

Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.

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Inter Stable Token (IST) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Inter Stable Token (IST) Token Ekonomisi

Inter Stable Token (IST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. IST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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