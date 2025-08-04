Intrepid Token Fiyatı (INT)
Intrepid Token (INT), şu anda 4,57 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 413,79K USD piyasa değerine sahiptir. INT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Intrepid Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Intrepid Token / USD fiyat değişimi, $ +0,5460016640.
Son 60 gün içerisinde, Intrepid Token / USD fiyat değişimi, $ -0,1453689580.
Son 90 gün içerisinde, Intrepid Token / USD fiyat değişimi, $ +0,570920625917381.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,5460016640
|+%11,95
|60 Gün
|$ -0,1453689580
|-%3,18
|90 Gün
|$ +0,570920625917381
|+%14,28
En güncel Intrepid Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%12,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.
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|1 INT / VND
₫120.259,55
|1 INT / AUD
A$7,0378
|1 INT / GBP
￡3,4275
|1 INT / EUR
€3,9302
|1 INT / USD
$4,57
|1 INT / MYR
RM19,3311
|1 INT / TRY
₺185,8619
|1 INT / JPY
¥667,22
|1 INT / ARS
ARS$6.183,9869
|1 INT / RUB
₽365,2344
|1 INT / INR
₹400,332
|1 INT / IDR
Rp74.918,0208
|1 INT / KRW
₩6.320,8584
|1 INT / PHP
₱261,7696
|1 INT / EGP
￡E.221,4165
|1 INT / BRL
R$25,135
|1 INT / CAD
C$6,2609
|1 INT / BDT
৳556,5346
|1 INT / NGN
₦6.966,4623
|1 INT / UAH
₴190,6604
|1 INT / VES
Bs562,11
|1 INT / CLP
$4.414,62
|1 INT / PKR
Rs1.295,3208
|1 INT / KZT
₸2.467,5715
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NT$136,2317
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