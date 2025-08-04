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Intrepid Token Fiyatı (INT)

Listelenmedi

Intrepid Token (INT) Canlı Fiyat Grafiği

$4,57
$4,57$4,57
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Intrepid Token (INT) Fiyatı

Intrepid Token (INT), şu anda 4,57 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 413,79K USD piyasa değerine sahiptir. INT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Intrepid Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Intrepid Token 24 saatlik fiyat değişimi
90,48K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Intrepid Token (INT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Intrepid Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Intrepid Token / USD fiyat değişimi, $ +0,5460016640.
Son 60 gün içerisinde, Intrepid Token / USD fiyat değişimi, $ -0,1453689580.
Son 90 gün içerisinde, Intrepid Token / USD fiyat değişimi, $ +0,570920625917381.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,5460016640+%11,95
60 Gün$ -0,1453689580-%3,18
90 Gün$ +0,570920625917381+%14,28

Intrepid Token (INT) Fiyat Analizi

En güncel Intrepid Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 14,27
$ 14,27$ 14,27

--

--

-%12,14

Intrepid Token (INT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 413,79K
$ 413,79K$ 413,79K

--
----

90,48K
90,48K 90,48K

Intrepid Token (INT) Nedir?

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

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Intrepid Token (INT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Intrepid Token (INT) Token Ekonomisi

Intrepid Token (INT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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INT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INT / VND
120.259,55
1 INT / AUD
A$7,0378
1 INT / GBP
3,4275
1 INT / EUR
3,9302
1 INT / USD
$4,57
1 INT / MYR
RM19,3311
1 INT / TRY
185,8619
1 INT / JPY
¥667,22
1 INT / ARS
ARS$6.183,9869
1 INT / RUB
365,2344
1 INT / INR
400,332
1 INT / IDR
Rp74.918,0208
1 INT / KRW
6.320,8584
1 INT / PHP
261,7696
1 INT / EGP
￡E.221,4165
1 INT / BRL
R$25,135
1 INT / CAD
C$6,2609
1 INT / BDT
556,5346
1 INT / NGN
6.966,4623
1 INT / UAH
190,6604
1 INT / VES
Bs562,11
1 INT / CLP
$4.414,62
1 INT / PKR
Rs1.295,3208
1 INT / KZT
2.467,5715
1 INT / THB
฿147,8852
1 INT / TWD
NT$136,2317
1 INT / AED
د.إ16,7719
1 INT / CHF
Fr3,656
1 INT / HKD
HK$35,8288
1 INT / MAD
.د.م41,4042
1 INT / MXN
$85,8703
1 INT / PLN
16,8176
1 INT / RON
лв20,0166
1 INT / SEK
kr44,1005
1 INT / BGN
лв7,6776
1 INT / HUF
Ft1.572,0343
1 INT / CZK
96,9754
1 INT / KWD
د.ك1,39385
1 INT / ILS
15,538