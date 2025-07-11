Inuki (INUKI) Nedir?

The Lucky Shiba from East China is a meme token born with serenity and style deployed with love on @BONKDOTFUN. This small-eyed, big-bagged Shiba doesn’t chase charts it meditates before mooning. Fusing Eastern meme aesthetics with Solana degen culture, it’s calm, chaotic, and full of charm. With community-driven energy, unique branding, and playful minimalism, Lucky Shiba stands out as a symbol of silent strength and surprising fortune. The moon is inevitable but only after meditation.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Inuki (INUKI) Kaynağı Resmi Websitesi

Inuki (INUKI) Token Ekonomisi

Inuki (INUKI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INUKI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!