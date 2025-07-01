INVEST TO EARN (INVEST) Nedir?

$INVEST No Gimmicks. Just Pure Rewards. $INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains. 5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL. That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

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INVEST TO EARN (INVEST) Kaynağı Resmi Websitesi

INVEST TO EARN (INVEST) Token Ekonomisi

INVEST TO EARN (INVEST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INVEST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!