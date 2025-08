Jack Potts by Virtuals (JACK) Nedir?

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Jack Potts by Virtuals (JACK) Token Ekonomisi

Jack Potts by Virtuals (JACK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JACK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!