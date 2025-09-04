JELLY TIME (JELLY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00110171 $ 0,00110171 $ 0,00110171 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00110171$ 0,00110171 $ 0,00110171 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0015406$ 0,0015406 $ 0,0015406 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,79 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,33 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

JELLY TIME (JELLY) canlı fiyatı --. JELLY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00110171 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JELLY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0015406, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JELLY son bir saatte -%1,79 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,33 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

JELLY TIME (JELLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 723,98K$ 723,98K $ 723,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 723,98K$ 723,98K $ 723,98K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki JELLY TIME piyasa değeri $ 723,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JELLY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 723,98K.