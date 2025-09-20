Jetvoy (VOY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002823 $ 0,00002823 $ 0,00002823 24 sa Düşük $ 0,00002942 $ 0,00002942 $ 0,00002942 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002823$ 0,00002823 $ 0,00002823 24 sa Yüksek $ 0,00002942$ 0,00002942 $ 0,00002942 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00002952$ 0,00002952 $ 0,00002952 En Düşük Fiyat $ 0,00002623$ 0,00002623 $ 0,00002623 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,12 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Jetvoy (VOY) canlı fiyatı $0,0000285. VOY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002823 ve en yüksek $ 0,00002942 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VOY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00002952, en düşük fiyatı ise $ 0,00002623 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VOY son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Jetvoy (VOY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 317,61$ 317,61 $ 317,61 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,85M$ 2,85M $ 2,85M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Jetvoy piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 317,61. Dolaşımdaki VOY arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,85M.