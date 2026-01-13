Bugünkü KaizenOS Built in ElizaOS Fiyatı

Bugünkü KaizenOS Built in ElizaOS (KAIZENOS) fiyatı $ 0,00000759 olup, son 24 saatte % 22,20 değişim gösterdi. Mevcut KAIZENOS / USD dönüşüm oranı KAIZENOS başına $ 0,00000759 şeklindedir.

KaizenOS Built in ElizaOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.368,52 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 971,37M KAIZENOS şeklindedir. Son 24 saat içinde KAIZENOS, $ 0,0000061 (en düşük) ile $ 0,00000756 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00008223 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000478 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAIZENOS, son bir saatte +%8,28 ve son 7 günde +%7,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KaizenOS Built in ElizaOS (KAIZENOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,37K$ 7,37K $ 7,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,59K$ 7,59K $ 7,59K Dolaşım Arzı 971,37M 971,37M 971,37M Toplam Arz 999.970.272,352394 999.970.272,352394 999.970.272,352394

