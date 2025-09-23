Kintsu Staked Hype (SHYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 45,35 24 sa Yüksek $ 50,18 Tüm Zamanların En Yükseği $ 53,2 En Düşük Fiyat $ 45,35 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,31 Fiyat Değişimi (7 G) --

Kintsu Staked Hype (SHYPE) canlı fiyatı $46,42. SHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 45,35 ve en yüksek $ 50,18 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 53,2, en düşük fiyatı ise $ 45,35 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHYPE son bir saatte +%0,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,31 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 343,07K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 343,07K Dolaşım Arzı 7,37K Toplam Arz 7.367,295321611701

Şu anki Kintsu Staked Hype piyasa değeri $ 343,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHYPE arzı 7,37K olup, toplam arzı 7367.295321611701. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 343,07K.