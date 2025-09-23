Kintsu Staked Hype Fiyatı (SHYPE)
+%0,58
-%7,31
--
--
Kintsu Staked Hype (SHYPE) canlı fiyatı $46,42. SHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 45,35 ve en yüksek $ 50,18 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 53,2, en düşük fiyatı ise $ 45,35 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, SHYPE son bir saatte +%0,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,31 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Kintsu Staked Hype piyasa değeri $ 343,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHYPE arzı 7,37K olup, toplam arzı 7367.295321611701. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 343,07K.
Gün içerisinde, Kintsu Staked Hype / USD fiyat değişimi, $ -3,66640180864548.
Son 30 gün içerisinde, Kintsu Staked Hype / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kintsu Staked Hype / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kintsu Staked Hype / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -3,66640180864548
|-%7,31
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem. Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer: - Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter. - sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications. - This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.
