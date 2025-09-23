Bugünkü canlı Kintsu Staked Hype fiyatı 46,42 USD. SHYPE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SHYPE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Kintsu Staked Hype fiyatı 46,42 USD. SHYPE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SHYPE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

SHYPE Hakkında Daha Fazla Bilgi

SHYPE Fiyat Bilgileri

SHYPE Resmi Websitesi

SHYPE Token Ekonomisi

SHYPE Fiyat Tahmini

Kintsu Staked Hype Fiyatı (SHYPE)

1 SHYPE / USD Canlı Fiyatı:

$46,42
-%7,301D
mexc
USD
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:11:59 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 45,35
24 sa Düşük
$ 50,18
24 sa Yüksek

$ 45,35
$ 50,18
$ 53,2
$ 45,35
+%0,58

-%7,31

--

--

Kintsu Staked Hype (SHYPE) canlı fiyatı $46,42. SHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 45,35 ve en yüksek $ 50,18 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 53,2, en düşük fiyatı ise $ 45,35 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SHYPE son bir saatte +%0,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,31 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Piyasa Bilgileri

$ 343,07K
--
$ 343,07K
7,37K
7.367,295321611701
Şu anki Kintsu Staked Hype piyasa değeri $ 343,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SHYPE arzı 7,37K olup, toplam arzı 7367.295321611701. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 343,07K.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Kintsu Staked Hype / USD fiyat değişimi, $ -3,66640180864548.
Son 30 gün içerisinde, Kintsu Staked Hype / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kintsu Staked Hype / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kintsu Staked Hype / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -3,66640180864548-%7,31
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Nedir?

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem. Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer: - Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter. - sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications. - This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kintsu Staked Hype Fiyat Tahmini (USD)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kintsu Staked Hype (SHYPE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kintsu Staked Hype için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Kintsu Staked Hype fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SHYPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Token Ekonomisi

Kintsu Staked Hype (SHYPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SHYPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kintsu Staked Hype (SHYPE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Kintsu Staked Hype (SHYPE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SHYPE fiyatı, 46,42 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SHYPE / USD güncel fiyatı nedir?
SHYPE / USD güncel fiyatı $ 46,42. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Kintsu Staked Hype varlığının piyasa değeri nedir?
SHYPE piyasa değeri $ 343,07K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SHYPE arzı nedir?
Dolaşımdaki SHYPE arzı, 7,37K USD.
SHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SHYPE, ATH fiyatı olan 53,2 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SHYPE fiyatı (ATL) nedir?
SHYPE, ATL fiyatı olan 45,35 USD değerine düştü.
SHYPE işlem hacmi nedir?
SHYPE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SHYPE bu yıl daha da yükselir mi?
SHYPE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SHYPE fiyat tahminine göz atın.
