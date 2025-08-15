KURA Hakkında Daha Fazla Bilgi

KURA Fiyat Bilgileri

KURA Whitepaper

KURA Resmi Websitesi

KURA Token Ekonomisi

KURA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Kura Logosu

Kura Fiyatı (KURA)

Listelenmedi

Kura (KURA) Canlı Fiyat Grafiği

$1,28
$1,28$1,28
-%6,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kura (KURA) Fiyatı

Kura (KURA), şu anda 1,28 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,01M USD piyasa değerine sahiptir. KURA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kura Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%6,86
Kura 24 saatlik fiyat değişimi
786,06K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KURA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KURA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Kura (KURA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kura / USD fiyat değişimi, $ -0,094277391649434.
Son 30 gün içerisinde, Kura / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kura / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kura / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,094277391649434-%6,86
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kura (KURA) Fiyat Analizi

En güncel Kura fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,24
$ 1,24$ 1,24

$ 1,4
$ 1,4$ 1,4

$ 1,4
$ 1,4$ 1,4

+%0,83

-%6,86

--

Kura (KURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M

--
----

786,06K
786,06K 786,06K

Kura (KURA) Nedir?

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kura (KURA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Kura (KURA) Token Ekonomisi

Kura (KURA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KURA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kura (KURA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KURA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KURA / VND
33.683,2
1 KURA / AUD
A$1,9584
1 KURA / GBP
0,9344
1 KURA / EUR
1,088
1 KURA / USD
$1,28
1 KURA / MYR
RM5,4016
1 KURA / TRY
52,288
1 KURA / JPY
¥188,16
1 KURA / ARS
ARS$1.662,336
1 KURA / RUB
102,08
1 KURA / INR
112,2304
1 KURA / IDR
Rp20.645,1584
1 KURA / KRW
1.780,2496
1 KURA / PHP
73,3056
1 KURA / EGP
￡E.61,8112
1 KURA / BRL
R$6,9248
1 KURA / CAD
C$1,7664
1 KURA / BDT
155,584
1 KURA / NGN
1.963,1872
1 KURA / UAH
53,12
1 KURA / VES
Bs171,52
1 KURA / CLP
$1.236,48
1 KURA / PKR
Rs362,496
1 KURA / KZT
689,28
1 KURA / THB
฿41,5104
1 KURA / TWD
NT$38,4512
1 KURA / AED
د.إ4,6976
1 KURA / CHF
Fr1,024
1 KURA / HKD
HK$10,0224
1 KURA / AMD
֏490,5984
1 KURA / MAD
.د.م11,52
1 KURA / MXN
$24,0512
1 KURA / PLN
4,672
1 KURA / RON
лв5,5552
1 KURA / SEK
kr12,2496
1 KURA / BGN
лв2,1376
1 KURA / HUF
Ft434,1888
1 KURA / CZK
26,8928
1 KURA / KWD
د.ك0,3904
1 KURA / ILS
4,3264