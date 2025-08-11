Kurt Fiyatı (KURT)
Kurt (KURT), şu anda 0,00035986 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 360,03K USD piyasa değerine sahiptir. KURT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KURT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KURT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Kurt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kurt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kurt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kurt / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%6,62
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kurt fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,84
-%6,62
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt. Identical in DNA, but polar opposites in spirit. Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa. But then came Kurt. Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack. He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?" So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem. Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts. Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon. $KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build. We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kurt (KURT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KURT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KURT / VND
₫9,4697159
|1 KURT / AUD
A$0,0005505858
|1 KURT / GBP
￡0,0002662964
|1 KURT / EUR
€0,000305881
|1 KURT / USD
$0,00035986
|1 KURT / MYR
RM0,0015222078
|1 KURT / TRY
₺0,014664295
|1 KURT / JPY
¥0,05289942
|1 KURT / ARS
ARS$0,477264325
|1 KURT / RUB
₽0,0286484546
|1 KURT / INR
₹0,0315165388
|1 KURT / IDR
Rp5,8041927358
|1 KURT / KRW
₩0,4998023568
|1 KURT / PHP
₱0,02051202
|1 KURT / EGP
￡E.0,0174640058
|1 KURT / BRL
R$0,0019540398
|1 KURT / CAD
C$0,0004930082
|1 KURT / BDT
৳0,0436654124
|1 KURT / NGN
₦0,5510860054
|1 KURT / UAH
₴0,0148694152
|1 KURT / VES
Bs0,0467818
|1 KURT / CLP
$0,34762476
|1 KURT / PKR
Rs0,1019987184
|1 KURT / KZT
₸0,1942020476
|1 KURT / THB
฿0,0116270766
|1 KURT / TWD
NT$0,0107490182
|1 KURT / AED
د.إ0,0013206862
|1 KURT / CHF
Fr0,000287888
|1 KURT / HKD
HK$0,0028213024
|1 KURT / MAD
.د.م0,0032531344
|1 KURT / MXN
$0,0066861988
|1 KURT / PLN
zł0,0013062918
|1 KURT / RON
лв0,0015617924
|1 KURT / SEK
kr0,003436663
|1 KURT / BGN
лв0,0006009662
|1 KURT / HUF
Ft0,121902575
|1 KURT / CZK
Kč0,0075282712
|1 KURT / KWD
د.ك0,0001097573
|1 KURT / ILS
₪0,0012307212