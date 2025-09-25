Bugünkü canlı Kylie fiyatı 0 USD. KYLIE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. KYLIE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Kylie fiyatı 0 USD. KYLIE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. KYLIE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

KYLIE Hakkında Daha Fazla Bilgi

KYLIE Fiyat Bilgileri

KYLIE Resmi Websitesi

KYLIE Token Ekonomisi

KYLIE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Kylie Logosu

Kylie Fiyatı (KYLIE)

Listelenmedi

1 KYLIE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00010141
$0,00010141$0,00010141
-%12,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Kylie (KYLIE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:38:11 (UTC+8)

Kylie (KYLIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%4,03

-%12,25

--

--

Kylie (KYLIE) canlı fiyatı --. KYLIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KYLIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KYLIE son bir saatte -%4,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kylie (KYLIE) Piyasa Bilgileri

$ 105,29K
$ 105,29K$ 105,29K

--
----

$ 105,29K
$ 105,29K$ 105,29K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kylie piyasa değeri $ 105,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KYLIE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 105,29K.

Kylie (KYLIE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Kylie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kylie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kylie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kylie / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%12,25
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kylie (KYLIE) Nedir?

Kylie (KYLIE) is the world’s first AI influencer token on Base, blending artificial intelligence, social media culture, and blockchain innovation. More than a meme, Kylie is a fully digital personality who drives conversation, trends, and community engagement across platforms.

The token represents access to her growing digital ecosystem—where AI influence meets crypto culture. Whether fueling viral moments, sparking innovation, or building new digital-first experiences, KYLIE is more than a coin—it’s a movement redefining influence in the Web3 age.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kylie (KYLIE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kylie Fiyat Tahmini (USD)

Kylie (KYLIE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kylie (KYLIE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kylie için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Kylie fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KYLIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Kylie (KYLIE) Token Ekonomisi

Kylie (KYLIE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KYLIE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kylie (KYLIE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Kylie (KYLIE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KYLIE fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KYLIE / USD güncel fiyatı nedir?
KYLIE / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Kylie varlığının piyasa değeri nedir?
KYLIE piyasa değeri $ 105,29K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KYLIE arzı nedir?
Dolaşımdaki KYLIE arzı, 1,00B USD.
KYLIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KYLIE, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KYLIE fiyatı (ATL) nedir?
KYLIE, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
KYLIE işlem hacmi nedir?
KYLIE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KYLIE bu yıl daha da yükselir mi?
KYLIE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KYLIE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:38:11 (UTC+8)

Kylie (KYLIE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.