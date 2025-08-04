Laine Staked SOL (LAINESOL) Nedir?

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

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Laine Staked SOL (LAINESOL) Kaynağı Resmi Websitesi

Laine Staked SOL (LAINESOL) Token Ekonomisi

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