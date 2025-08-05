Late Capitalism Fiyatı (L8CAP)
Late Capitalism (L8CAP), şu anda 0,00009725 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 104,58K USD piyasa değerine sahiptir. L8CAP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Late Capitalism / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Late Capitalism / USD fiyat değişimi, $ -0,0000225957.
Son 60 gün içerisinde, Late Capitalism / USD fiyat değişimi, $ -0,0000213201.
Son 90 gün içerisinde, Late Capitalism / USD fiyat değişimi, $ -0,00030692264450947287.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0000225957
|-%23,23
|60 Gün
|$ -0,0000213201
|-%21,92
|90 Gün
|$ -0,00030692264450947287
|-%75,93
En güncel Late Capitalism fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%21,27
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!
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|1 L8CAP / VND
₫2,55913375
|1 L8CAP / AUD
A$0,000149765
|1 L8CAP / GBP
￡0,0000729375
|1 L8CAP / EUR
€0,000083635
|1 L8CAP / USD
$0,00009725
|1 L8CAP / MYR
RM0,0004113675
|1 L8CAP / TRY
₺0,003954185
|1 L8CAP / JPY
¥0,0141985
|1 L8CAP / ARS
ARS$0,1319536625
|1 L8CAP / RUB
₽0,007762495
|1 L8CAP / INR
₹0,0085453575
|1 L8CAP / IDR
Rp1,59426204
|1 L8CAP / KRW
₩0,13469514
|1 L8CAP / PHP
₱0,00557437
|1 L8CAP / EGP
￡E.0,00471079
|1 L8CAP / BRL
R$0,00053682
|1 L8CAP / CAD
C$0,0001332325
|1 L8CAP / BDT
৳0,011843105
|1 L8CAP / NGN
₦0,1482469275
|1 L8CAP / UAH
₴0,00405727
|1 L8CAP / VES
Bs0,0122535
|1 L8CAP / CLP
$0,0939435
|1 L8CAP / PKR
Rs0,02749452
|1 L8CAP / KZT
₸0,0525101375
|1 L8CAP / THB
฿0,0031479825
|1 L8CAP / TWD
NT$0,00290583
|1 L8CAP / AED
د.إ0,0003569075
|1 L8CAP / CHF
Fr0,0000778
|1 L8CAP / HKD
HK$0,0007634125
|1 L8CAP / MAD
.د.م0,0008820575
|1 L8CAP / MXN
$0,0018389975
|1 L8CAP / PLN
zł0,0003588525
|1 L8CAP / RON
лв0,000425955
|1 L8CAP / SEK
kr0,000939435
|1 L8CAP / BGN
лв0,0001643525
|1 L8CAP / HUF
Ft0,033545415
|1 L8CAP / CZK
Kč0,0020646175
|1 L8CAP / KWD
د.ك0,00002966125
|1 L8CAP / ILS
₪0,0003316225