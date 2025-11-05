BorsaDEX+
Bugünkü canlı Lead Wrapped Bitcoin fiyatı 101.768 USD. LEADBTC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LEADBTC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LEADBTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

LEADBTC Fiyat Bilgileri

LEADBTC Nedir

LEADBTC Resmi Websitesi

LEADBTC Token Ekonomisi

LEADBTC Fiyat Tahmini

Lead Wrapped Bitcoin Fiyatı (LEADBTC)

1 LEADBTC / USD Canlı Fiyatı:

$101.768
-%3,301D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:51:23 (UTC+8)

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 98.701
24 sa Düşük
$ 105.455
24 sa Yüksek

$ 98.701
$ 105.455
$ 126.455
$ 98.701
-%0,31

-%3,32

-%9,99

-%9,99

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) canlı fiyatı $101.768. LEADBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 98.701 ve en yüksek $ 105.455 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEADBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 126.455, en düşük fiyatı ise $ 98.701 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEADBTC son bir saatte -%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,32 ve son 7 günde -%9,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Piyasa Bilgileri

$ 3,26M
--
$ 3,26M
31,82
31,81723789
Şu anki Lead Wrapped Bitcoin piyasa değeri $ 3,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEADBTC arzı 31,82 olup, toplam arzı 31.81723789. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,26M.

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Lead Wrapped Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ -3.505,4158158416.
Son 30 gün içerisinde, Lead Wrapped Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lead Wrapped Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lead Wrapped Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -3.505,4158158416-%3,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Nedir?

LeadBTC is a Bitcoin-backed token designed for cross-chain use within the LeadFi ecosystem and beyond. It is an ERC-20 token with 8 decimals that is minted against Bitcoin reserves held in institutional custody. LeadBTC enables users to move BTC value seamlessly across multiple EVM-compatible networks via LayerZero’s omnichain framework. Its primary functions are to provide a secure, transparent, and verifiable representation of Bitcoin for DeFi applications, including trading, lending, staking, and liquidity provision. Proof-of-Reserves mechanisms and dedicated custody infrastructure ensure that each LeadBTC is fully backed by Bitcoin held in reserve, supporting both transparency and compliance.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Lead Wrapped Bitcoin Fiyat Tahmini (USD)

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Lead Wrapped Bitcoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Lead Wrapped Bitcoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LEADBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Token Ekonomisi

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LEADBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LEADBTC fiyatı, 101.768 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LEADBTC / USD güncel fiyatı nedir?
LEADBTC / USD güncel fiyatı $ 101.768. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Lead Wrapped Bitcoin varlığının piyasa değeri nedir?
LEADBTC piyasa değeri $ 3,26M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LEADBTC arzı nedir?
Dolaşımdaki LEADBTC arzı, 31,82 USD.
LEADBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LEADBTC, ATH fiyatı olan 126.455 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LEADBTC fiyatı (ATL) nedir?
LEADBTC, ATL fiyatı olan 98.701 USD değerine düştü.
LEADBTC işlem hacmi nedir?
LEADBTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LEADBTC bu yıl daha da yükselir mi?
LEADBTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LEADBTC fiyat tahminine göz atın.
Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$101.621,61

$3.325,78

$156,97

$0,9999

$2,2374

$101.621,61

$3.325,78

$156,97

$2,2374

$0,16464

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,22002

$1,3310

$0,0000000000000000000000000284

$0,0000000035588

$0,000000000220

