Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 98.701 $ 98.701 $ 98.701 24 sa Düşük $ 105.455 $ 105.455 $ 105.455 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 98.701$ 98.701 $ 98.701 24 sa Yüksek $ 105.455$ 105.455 $ 105.455 Tüm Zamanların En Yükseği $ 126.455$ 126.455 $ 126.455 En Düşük Fiyat $ 98.701$ 98.701 $ 98.701 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,32 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,99

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) canlı fiyatı $101.768. LEADBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 98.701 ve en yüksek $ 105.455 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEADBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 126.455, en düşük fiyatı ise $ 98.701 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEADBTC son bir saatte -%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,32 ve son 7 günde -%9,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,26M$ 3,26M $ 3,26M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,26M$ 3,26M $ 3,26M Dolaşım Arzı 31,82 31,82 31,82 Toplam Arz 31,81723789 31,81723789 31,81723789

Şu anki Lead Wrapped Bitcoin piyasa değeri $ 3,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEADBTC arzı 31,82 olup, toplam arzı 31.81723789. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,26M.