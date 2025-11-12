Bugünkü Legacy Community Token Fiyatı

Bugünkü Legacy Community Token (ALL-OLD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ALL-OLD / USD dönüşüm oranı ALL-OLD başına -- şeklindedir.

Legacy Community Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.234 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 192,06M ALL-OLD şeklindedir. Son 24 saat içinde ALL-OLD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01849813 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALL-OLD, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Legacy Community Token (ALL-OLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,23K$ 35,23K $ 35,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 183,45K$ 183,45K $ 183,45K Dolaşım Arzı 192,06M 192,06M 192,06M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

