Bugünkü canlı Lion Cat fiyatı 0,00952085 USD. LCAT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LCAT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LCAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

LCAT Fiyat Bilgileri

LCAT Nedir

LCAT Whitepaper

LCAT Resmi Websitesi

LCAT Token Ekonomisi

LCAT Fiyat Tahmini

Lion Cat Logosu

Lion Cat Fiyatı (LCAT)

Listelenmedi

1 LCAT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00952085
-%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Lion Cat (LCAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:51:37 (UTC+8)

Lion Cat (LCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00923888
24 sa Düşük
$ 0,00978637
24 sa Yüksek

$ 0,00923888
$ 0,00978637
$ 0,124549
$ 0,00714619
-%0,10

-%1,90

-%4,41

-%4,41

Lion Cat (LCAT) canlı fiyatı $0,00952085. LCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00923888 ve en yüksek $ 0,00978637 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,124549, en düşük fiyatı ise $ 0,00714619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LCAT son bir saatte -%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,90 ve son 7 günde -%4,41 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lion Cat (LCAT) Piyasa Bilgileri

$ 4,93M
--
$ 5,72M
517,50M
600.000.000,0
Şu anki Lion Cat piyasa değeri $ 4,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LCAT arzı 517,50M olup, toplam arzı 600000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,72M.

Lion Cat (LCAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Lion Cat / USD fiyat değişimi, $ -0,000184629031796349.
Son 30 gün içerisinde, Lion Cat / USD fiyat değişimi, $ -0,0011075842.
Son 60 gün içerisinde, Lion Cat / USD fiyat değişimi, $ -0,0018084378.
Son 90 gün içerisinde, Lion Cat / USD fiyat değişimi, $ -0,003079698306937125.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000184629031796349-%1,90
30 Gün$ -0,0011075842-%11,63
60 Gün$ -0,0018084378-%18,99
90 Gün$ -0,003079698306937125-%24,44

Lion Cat (LCAT) Nedir?

LCAT (Lion CAT) is a community-driven meme coin on BNB chain bringing together crypto enthusiasts with a bold and adventurous spirit. Inspired by the strength of lions, LCAT aims to create a fun, engaging experience while building a dedicated community and reaching new heights in the crypto space!

Destined for the Stars Now, with his ship nearly complete and his courage fully intact, Leo is ready. His sights are set on the Moon, and nothing will stand in his way. As he looks up at the night sky, his lion mane flowing in the gentle breeze, Leo knows that his destiny lies among the stars, Leo the Lion Cat is not just building a ship; he’s building a legacy. Soon, the world will know the tale of the cat who became a lion and roared his way to the Moon.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Lion Cat (LCAT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Lion Cat Fiyat Tahmini (USD)

Lion Cat (LCAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Lion Cat (LCAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Lion Cat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Lion Cat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LCAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Lion Cat (LCAT) Token Ekonomisi

Lion Cat (LCAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LCAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lion Cat (LCAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Lion Cat (LCAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LCAT fiyatı, 0,00952085 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LCAT / USD güncel fiyatı nedir?
LCAT / USD güncel fiyatı $ 0,00952085. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Lion Cat varlığının piyasa değeri nedir?
LCAT piyasa değeri $ 4,93M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LCAT arzı nedir?
Dolaşımdaki LCAT arzı, 517,50M USD.
LCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LCAT, ATH fiyatı olan 0,124549 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LCAT fiyatı (ATL) nedir?
LCAT, ATL fiyatı olan 0,00714619 USD değerine düştü.
LCAT işlem hacmi nedir?
LCAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LCAT bu yıl daha da yükselir mi?
LCAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LCAT fiyat tahminine göz atın.
Lion Cat (LCAT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

