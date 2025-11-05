Lion Cat (LCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00923888 $ 0,00923888 $ 0,00923888 24 sa Düşük $ 0,00978637 $ 0,00978637 $ 0,00978637 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00923888$ 0,00923888 $ 0,00923888 24 sa Yüksek $ 0,00978637$ 0,00978637 $ 0,00978637 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,124549$ 0,124549 $ 0,124549 En Düşük Fiyat $ 0,00714619$ 0,00714619 $ 0,00714619 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,41 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,41

Lion Cat (LCAT) canlı fiyatı $0,00952085. LCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00923888 ve en yüksek $ 0,00978637 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,124549, en düşük fiyatı ise $ 0,00714619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LCAT son bir saatte -%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,90 ve son 7 günde -%4,41 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lion Cat (LCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,93M$ 4,93M $ 4,93M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,72M$ 5,72M $ 5,72M Dolaşım Arzı 517,50M 517,50M 517,50M Toplam Arz 600.000.000,0 600.000.000,0 600.000.000,0

Şu anki Lion Cat piyasa değeri $ 4,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LCAT arzı 517,50M olup, toplam arzı 600000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,72M.