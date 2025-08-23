Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 40,33 $ 40,33 $ 40,33 24 sa Düşük $ 45,06 $ 45,06 $ 45,06 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 40,33$ 40,33 $ 40,33 24 sa Yüksek $ 45,06$ 45,06 $ 45,06 Tüm Zamanların En Yükseği $ 45,06$ 45,06 $ 45,06 En Düşük Fiyat $ 40,17$ 40,17 $ 40,17 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,67 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) canlı fiyatı $42,99. LIQUIDHYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 40,33 ve en yüksek $ 45,06 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIQUIDHYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 45,06, en düşük fiyatı ise $ 40,17 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIQUIDHYPE son bir saatte -%0,67 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 118,61M$ 118,61M $ 118,61M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 2.758.659,46910214 2.758.659,46910214 2.758.659,46910214

Şu anki Liquid HYPE Yield piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIQUIDHYPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 2758659.46910214. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 118,61M.