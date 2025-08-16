Liquid Staked SOL (LSSOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 185,9 $ 185,9 $ 185,9 24 sa Düşük $ 189,43 $ 189,43 $ 189,43 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 185,9$ 185,9 $ 185,9 24 sa Yüksek $ 189,43$ 189,43 $ 189,43 Tüm Zamanların En Yükseği $ 189,43$ 189,43 $ 189,43 En Düşük Fiyat $ 185,9$ 185,9 $ 185,9 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,88 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Liquid Staked SOL (LSSOL) canlı fiyatı $188,16. LSSOL, son 24 saat içinde en düşük $ 185,9 ve en yüksek $ 189,43 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LSSOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 189,43, en düşük fiyatı ise $ 185,9 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LSSOL son bir saatte +%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,08M$ 2,08M $ 2,08M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 11.067,596450881 11.067,596450881 11.067,596450881

Şu anki Liquid Staked SOL piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LSSOL arzı 0,00 olup, toplam arzı 11067.596450881. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,08M.