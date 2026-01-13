Bugünkü Locked UltraSolid Fiyatı

Bugünkü Locked UltraSolid (VEUS) fiyatı $ 0,00805249 olup, son 24 saatte % 3,66 değişim gösterdi. Mevcut VEUS / USD dönüşüm oranı VEUS başına $ 0,00805249 şeklindedir.

Locked UltraSolid, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.533,55 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,06M VEUS şeklindedir. Son 24 saat içinde VEUS, $ 0,00791639 (en düşük) ile $ 0,00871884 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,086803 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0057522 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VEUS, son bir saatte -%2,45 ve son 7 günde +%0,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Locked UltraSolid (VEUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,53K$ 8,53K $ 8,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 151,06K$ 151,06K $ 151,06K Dolaşım Arzı 1,06M 1,06M 1,06M Toplam Arz 18.759.566,65891768 18.759.566,65891768 18.759.566,65891768

Şu anki Locked UltraSolid piyasa değeri $ 8,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEUS arzı 1,06M olup, toplam arzı 18759566.65891768. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 151,06K.