Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 109.871 $ 109.871 $ 109.871 24 sa Düşük $ 111.261 $ 111.261 $ 111.261 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 109.871$ 109.871 $ 109.871 24 sa Yüksek $ 111.261$ 111.261 $ 111.261 Tüm Zamanların En Yükseği $ 111.261$ 111.261 $ 111.261 En Düşük Fiyat $ 109.871$ 109.871 $ 109.871 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) canlı fiyatı $110.198. ENZOBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 109.871 ve en yüksek $ 111.261 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ENZOBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 111.261, en düşük fiyatı ise $ 109.871 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ENZOBTC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 81,29M$ 81,29M $ 81,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 81,29M$ 81,29M $ 81,29M Dolaşım Arzı 737,66 737,66 737,66 Toplam Arz 737,65827796 737,65827796 737,65827796

Şu anki Lorenzo Wrapped Bitcoin piyasa değeri $ 81,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ENZOBTC arzı 737,66 olup, toplam arzı 737.65827796. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,29M.