Lorenzo Wrapped Bitcoin Fiyatı (ENZOBTC)

1 ENZOBTC / USD Canlı Fiyatı:

$110.198
$110.198$110.198
-%0,201D
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Canlı Fiyat Grafiği
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 109.871
$ 109.871$ 109.871
24 sa Düşük
$ 111.261
$ 111.261$ 111.261
24 sa Yüksek

$ 109.871
$ 109.871$ 109.871

$ 111.261
$ 111.261$ 111.261

$ 111.261
$ 111.261$ 111.261

$ 109.871
$ 109.871$ 109.871

-%0,28

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) canlı fiyatı $110.198. ENZOBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 109.871 ve en yüksek $ 111.261 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ENZOBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 111.261, en düşük fiyatı ise $ 109.871 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ENZOBTC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Piyasa Bilgileri

$ 81,29M
$ 81,29M$ 81,29M

$ 81,29M
$ 81,29M$ 81,29M

737,66
737,66 737,66

737,65827796
737,65827796 737,65827796

Şu anki Lorenzo Wrapped Bitcoin piyasa değeri $ 81,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ENZOBTC arzı 737,66 olup, toplam arzı 737.65827796. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,29M.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Lorenzo Wrapped Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ -318,1509297007.
Son 30 gün içerisinde, Lorenzo Wrapped Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lorenzo Wrapped Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lorenzo Wrapped Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -318,1509297007-%0,28
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Nedir?

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Lorenzo Wrapped Bitcoin Fiyat Tahmini (USD)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Lorenzo Wrapped Bitcoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Lorenzo Wrapped Bitcoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ENZOBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Token Ekonomisi

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ENZOBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ENZOBTC fiyatı, 110.198 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ENZOBTC / USD güncel fiyatı nedir?
ENZOBTC / USD güncel fiyatı $ 110.198. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Lorenzo Wrapped Bitcoin varlığının piyasa değeri nedir?
ENZOBTC piyasa değeri $ 81,29M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ENZOBTC arzı nedir?
Dolaşımdaki ENZOBTC arzı, 737,66 USD.
ENZOBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ENZOBTC, ATH fiyatı olan 111.261 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ENZOBTC fiyatı (ATL) nedir?
ENZOBTC, ATL fiyatı olan 109.871 USD değerine düştü.
ENZOBTC işlem hacmi nedir?
ENZOBTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ENZOBTC bu yıl daha da yükselir mi?
ENZOBTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ENZOBTC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:50:01 (UTC+8)

