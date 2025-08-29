LOVE (LOVE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00251963 $ 0,00251963 $ 0,00251963 24 sa Düşük $ 0,00345748 $ 0,00345748 $ 0,00345748 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00251963$ 0,00251963 $ 0,00251963 24 sa Yüksek $ 0,00345748$ 0,00345748 $ 0,00345748 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00345748$ 0,00345748 $ 0,00345748 En Düşük Fiyat $ 0,00251963$ 0,00251963 $ 0,00251963 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%26,21 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

LOVE (LOVE) canlı fiyatı $0,00252785. LOVE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00251963 ve en yüksek $ 0,00345748 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00345748, en düşük fiyatı ise $ 0,00251963 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOVE son bir saatte -%0,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%26,21 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LOVE (LOVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,54M$ 2,54M $ 2,54M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki LOVE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOVE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,54M.