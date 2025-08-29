LOVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

LOVE Fiyatı (LOVE)

Listelenmedi

1 LOVE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00252785
$0,00252785$0,00252785
-%26,201D
mexc
USD
LOVE (LOVE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:20:59 (UTC+8)

LOVE (LOVE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00251963
$ 0,00251963$ 0,00251963
24 sa Düşük
$ 0,00345748
$ 0,00345748$ 0,00345748
24 sa Yüksek

$ 0,00251963
$ 0,00251963$ 0,00251963

$ 0,00345748
$ 0,00345748$ 0,00345748

$ 0,00345748
$ 0,00345748$ 0,00345748

$ 0,00251963
$ 0,00251963$ 0,00251963

-%0,50

-%26,21

--

--

LOVE (LOVE) canlı fiyatı $0,00252785. LOVE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00251963 ve en yüksek $ 0,00345748 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00345748, en düşük fiyatı ise $ 0,00251963 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOVE son bir saatte -%0,50 değişim gösterdi, 24 saatte -%26,21 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LOVE (LOVE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki LOVE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOVE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,54M.

LOVE (LOVE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, LOVE / USD fiyat değişimi, $ -0,000898126240642205.
Son 30 gün içerisinde, LOVE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LOVE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LOVE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000898126240642205-%26,21
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

LOVE (LOVE) Nedir?

$LOVE is a Solana-based memecoin launched on the LetsBonk.fun platform, inspired by Love and Nazofficial, the viral duo behind a beloved dog and over 6M TikTok fans. Built on laughter, positivity, and strong community spirit, $LOVE was 100% fair-launched with no team wallets or hidden bundles. The project bridges social media fame with crypto culture, bringing fans together to spread good vibes and love across the Solana and BONK ecosystems. Backed by a passionate fanbase from Instagram, TikTok, and beyond, $LOVE aims to spread good vibes, creativity, and joy while building a fun and inclusive crypto movement.

LOVE (LOVE) Kaynağı

Resmi Websitesi

LOVE Fiyat Tahmini (USD)

LOVE (LOVE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LOVE (LOVE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LOVE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

LOVE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LOVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

LOVE (LOVE) Token Ekonomisi

LOVE (LOVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LOVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LOVE (LOVE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü LOVE (LOVE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LOVE fiyatı, 0,00252785 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LOVE / USD güncel fiyatı nedir?
LOVE / USD güncel fiyatı $ 0,00252785. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LOVE varlığının piyasa değeri nedir?
LOVE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LOVE arzı nedir?
Dolaşımdaki LOVE arzı, 0,00 USD.
LOVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LOVE, ATH fiyatı olan 0,00345748 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LOVE fiyatı (ATL) nedir?
LOVE, ATL fiyatı olan 0,00251963 USD değerine düştü.
LOVE işlem hacmi nedir?
LOVE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LOVE bu yıl daha da yükselir mi?
LOVE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LOVE fiyat tahminine göz atın.
LOVE (LOVE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü

