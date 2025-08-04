LunaChow (LUCHOW) Nedir?

LunaChow (LUCHOW) is a decentralized ERC20 token on the Ethereum network. The token was inspired by Shiba Inu and Dogecoin. It is 100% community-driven. The token was launched with a unique aggressive burn structure. The team burned 99.9% of the total initial supply. No ICO, Private sale and zero team allocation.

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LunaChow (LUCHOW) Kaynağı Resmi Websitesi

LunaChow (LUCHOW) Token Ekonomisi

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