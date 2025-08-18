Lyn (LYN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00009588 24 sa Yüksek $ 0,00046909 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0005338 En Düşük Fiyat $ 0,00009588 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%71,59 Fiyat Değişimi (7 G) --

Lyn (LYN) canlı fiyatı $0,0001256. LYN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009588 ve en yüksek $ 0,00046909 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LYN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0005338, en düşük fiyatı ise $ 0,00009588 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LYN son bir saatte -%5,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%71,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lyn (LYN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 126,70K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 126,70K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Lyn piyasa değeri $ 126,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LYN arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 126,70K.